肯德基新品「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」 報5碼優惠嚐鮮
不甘只是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，肯德基魔王新品一波波，繼全新K-Dessert頂級甜選「莓果奶酥撻」，還開賣韓式炸雞「韓辛甜薯無骨大口脆雞」等新品。今（6）日再度進軍起司圈，推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，獨創超厚實起司圈濃郁四溢，一上市便祭出嚐鮮餐，掌握優惠券代碼「50342」，爽吃濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡 x1＋百事可樂(中) x1只要145元。
肯德基話題不斷，鹹食甜點美味齊發，全新推出年度漢堡界的潮系代表「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，以100%原塊雞腿肉製成的經典咔啦雞腿堡，搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷达香等香草 ，佐以清爽番茄片，最搶眼的是，再疊上濃郁厚實、擁有酥脆外皮的獨創切達起司圈。
全新「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」一次可以吃到超多層次食材的美味，尤其一口咬下獨創的起司圈，從酥薄外皮迸出熱融起司瞬間濃郁四溢，連外觀都是浮誇系巨飽的等級，6/7起至7/18期間限定於全台門市販售，（新店安康、宜蘭家樂福、台北光復未販售）。
肯德基還超有誠意，新品一上市便祭出嚐鮮餐，大家只要掌握優惠券代碼「50342」，就可以145元爽吃濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡＋中杯百事可樂；而且還有「起司圈會員獨享餐」，濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡 x1＋咔啦脆雞 x1＋百事可樂(中) x1只要175元。其他從個人餐套餐、XL套餐、雙人餐到歡聚同樂餐，通通可以吃好吃滿。
6月還可以開吃漢堡王7組買一送一；拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」。王品陶板屋身分證對中2碼「2、0」或2002年出生，主餐可免費升級鮮烤海味名物或黑松露野菇沙朗（二擇一）；馬辣疫苗打3劑、身分證中2碼，「玉荷包、鮑魚」吃到飽；肉多多火鍋「加3元多3份肉盤」。