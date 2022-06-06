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肯德基新品「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」 報5碼優惠嚐鮮

▲肯德基不甘只是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，繼「莓果奶酥撻」、韓式炸雞「韓辛甜薯無骨大口脆雞」後，再推「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，掌握優惠券代碼「50342」嚐鮮餐只要145元。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲肯德基不甘只是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，繼「莓果奶酥撻」、韓式炸雞「韓辛甜薯無骨大口脆雞」後，再推「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，掌握優惠券代碼「50342」嚐鮮餐只要145元。（圖／記者王嘉鴻拍攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-06 14:16:432022-06-06 14:18:37

不甘只是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，肯德基魔王新品一波波，繼全新K-Dessert頂級甜選「莓果奶酥撻」，還開賣韓式炸雞「韓辛甜薯無骨大口脆雞」等新品。今（6）日再度進軍起司圈，推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，獨創超厚實起司圈濃郁四溢，一上市便祭出嚐鮮餐，掌握優惠券代碼「50342」，爽吃濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡 x1＋百事可樂(中) x1只要145元。

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▲全新浮誇系「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」香濃圈粉。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲全新浮誇系「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」香濃圈粉。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
肯德基話題不斷，鹹食甜點美味齊發，全新推出年度漢堡界的潮系代表「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，以100%原塊雞腿肉製成的經典咔啦雞腿堡，搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷达香等香草 ，佐以清爽番茄片，最搶眼的是，再疊上濃郁厚實、擁有酥脆外皮的獨創切達起司圈。

▲全新「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，單手都快拿不住。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲全新「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，單手都快拿不住。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」是多層次的巨飽美味。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」是多層次的巨飽美味，單點139元。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
全新「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」一次可以吃到超多層次食材的美味，尤其一口咬下獨創的起司圈，從酥薄外皮迸出熱融起司瞬間濃郁四溢，連外觀都是浮誇系巨飽的等級，6/7起至7/18期間限定於全台門市販售，（新店安康、宜蘭家樂福、台北光復未販售）。

▲一咬下獨創的切達起司圈，熱融起司瞬間濃郁四溢。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲一咬下獨創的切達起司圈，熱融起司瞬間濃郁四溢。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
肯德基還超有誠意，新品一上市便祭出嚐鮮餐，大家只要掌握優惠券代碼「50342」，就可以145元爽吃濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡＋中杯百事可樂；而且還有「起司圈會員獨享餐」，濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡 x1＋咔啦脆雞 x1＋百事可樂(中) x1只要175元。其他從個人餐套餐、XL套餐、雙人餐到歡聚同樂餐，通通可以吃好吃滿。

▲雙人餐330元：濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡 x1＋咔啦雞腿堡 x1＋香酥脆薯(中) x1+4塊上校雞塊。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲雙人餐330元：濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡 x1＋咔啦雞腿堡 x1＋香酥脆薯(中) x1+4塊上校雞塊。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
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