拿坡里炸雞「買5送5」吃到月底！隱藏版炸雞翅只送不賣
端午連假最後一天，粽子吃膩了想換換口味嗎？美食優惠划算吃到月底，不只有漢堡王7組買一送一，馬辣疫苗打3劑、身分證中2碼，「玉荷包、鮑魚」吃到飽。拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」，購買5隻霸氣戰斧雞腿加碼贈送5隻原味胡椒雞翅，雞翅只送不賣啃起來。
吃膩了端午肉粽來配個炸雞換換口味吧，被大眾認為「炸雞才是本體」的拿坡里，即日起至6/30，拿坡里炸雞專賣店人氣「戰斧雞腿」再度回歸，特選台灣國產大雞腿連腿排，以獨家醃料入味後再油炸，鮮嫩多汁超欠吃。
拿坡里不只回歸隱藏版美食，現在購買5隻霸氣戰斧雞腿，特價399元（原價445元）還加碼再贈送5隻原味胡椒雞翅，相當於市價100元的雞翅只送不賣，划算解饞。擔心排隊浪費時間，還可以先電話預訂或線上訂餐再到店取餐，實在太方便啦。
漢堡王6月推出「開運霸王省限定優惠券」，最划算的單犇牛肉堡買一送一只要95元（原價190元），限省95元！其他還有脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、辣薯球、中杯可樂、及中份薯條通通買一送一。馬辣集團則是疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，整個六月吃麻辣鍋都可以「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽；「馬辣」最低只要598元加碼「玉荷包荔枝」無限量吃到飽；「哞哞屋和牛燒肉」期間限定「烏魚子」吃到飽；「熊一燒肉」可享「生食級大干貝／卜卜蜆雞腿小火鍋」免費升級。