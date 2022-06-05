邪惡隱藏版「甜甜圈炸雞」限時開吃！網嗨：想被熱量霸凌
速食界隱藏版美食再加一！21風味館攜手統一多拿滋Mister Donut，結合超人氣蜜糖波堤搭配21風味館隱藏版招牌香脆炸雞腿排，鹹甜「蜜糖炸雞波堤堡」於6/6～6/21前限時16天快閃開賣。被網友暱稱「好邪惡食物」的甜甜圈夾炸雞組合，引來粉絲嗨喊：「想被熱量霸凌！」
今年5月21風味館悄悄販售的厚豆香炸雞波堤堡，以甜甜圈夾炸雞的好邪惡食物組合，鹹甜矛盾味覺引來網友好奇而熱賣，有粉絲開玩笑稱：「如果從攝取熱量的角度來計算，感覺CP值很高。」還引來不只一位營養師附和「很划算」，直說「好胖看起來很讚」。
如今速食界隱藏版美食再加一，21風味館與統一多拿滋Mister Donut再次打造鹹甜口味「蜜糖炸雞波堤堡」，以超人氣經典蜜糖波堤，搭配21風味館隱藏版招牌香脆炸雞腿排，當糖霜融入炸雞融合成蜜汁脆皮風味，搭配甜甜圈波堤堡Q彈的口感，混搭出鹹甜酥韌的滋味，雙雙顛覆想像。
全新隱藏版「蜜糖炸雞波堤堡」將於6/6～6/21限時16天快閃開賣，搭配小份黃金脆薯及中杯四季春冰茶套餐優惠價189元（原價235元）。指定門市每店每日限量15個販售，除了到指定門市購買，這次美食外送平台foodomo、foodpanda及Uber Eats也可以吃得到。
國際甜甜圈活動進入尾聲，6/5前Mister Donut門市和7-ELEVEN店中店分別加碼推出限時優惠，Mister Donut門市指定甜甜圈任選10入只要299元，加碼限定單筆消費滿100元即可以329元加購「小型店面積木」；7-ELEVEN店中店則是指定口味波堤3入100元，只到連假最後一天，把握時間開吃。
繼光香香雞與台中知名Ribbon醴本韓國正統燒肉聯名的「正韓半半炸雞」，現點現炸的12支酥炸鮮嫩雞翅及棒腿，搭配醴本特製的兩款「稻香煙燻炭烤醬」、「韓式泡菜起司醬」獨家醬料及獨家鍋粑，也於6/5前推出端午優惠，電話預訂特價優惠449元（原價469元），現省20元。
漢堡王最新牛肉堡、辣薯球等7組「買一送一」，優惠吃到6月底！頂呱呱6/5前秤重滿600克的經典原味炸雞「一斤雞」，配上人氣地瓜薯條只要220元，還可以49元銅板加購價爽吃呱呱包或德式香腸。bb.q CHICKEN韓式炸雞則限定平日消費「全炸雞系列」餐點贈送「炸物三選一」，一路吃到6月底。馬辣疫苗打3劑、身分證中2碼，則有「玉荷包、鮑魚」吃到飽。