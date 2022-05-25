肯德基不只蛋撻！韓式炸雞開賣 網全歪樓最想要「它」
肯德基受網友激推是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，日前聲明「切割蛋撻」引起騷動，好在經典蛋撻沒有消失，只是推出全新K-Dessert頂級甜選，力捧「莓果奶酥撻」上市，並開賣韓式炸雞「韓辛甜薯無骨大口脆雞」等新品。沒想到廣大網友們紛紛在粉專上表示，要肯德基先不要研發新產品，歪樓敲碗「還我原版玉米濃湯！」留言區瞬間成了許願池，呼聲最高的還有絕版停賣的「比司吉」、舊版薯條、雞米花、BBQ烤雞等眾多美食。
日前麥當勞才回歸「韓風炸鷄腿」，肯德基也不示弱開賣「韓辛甜薯無骨大口脆雞」，以肯德基經典辣味調料粉醃製，手切大小適中的去骨雞腿肉塊，裹粉烹炸後裹上秘製韓式甜辣醬汁，再搭配外層酥炸得香脆的台農57號黃金地瓜塊，香甜綿密，又甜又辣。
不只開設全新產品支線「K-Dessert頂級甜選」，力捧「莓果奶酥撻」，肯德基還同步發表「泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福」及QQ晶球「白桃QQ氣泡飲」、「仲夏QQ凍檸茶」等消暑聖品，雖然官方撇清網路謠言，聲稱沒有要開蛋撻專賣店，但甜點是肯定會繼續好好經營的。
肯德基新產品輪番曝光，沒想到廣大網友們卻懷念起絕版商品，紛紛在粉專上表示，要肯德基先不要研發新產品，一片歪樓敲碗「還我原版玉米濃湯！」，留言區瞬間成了許願池，除了呼聲最高的玉米濃湯，緊追在後的還有停賣已久的「比司吉」、雞米花、BBQ烤雞等眾多美食，更吶喊把原本的薯條和紅茶都換回來。