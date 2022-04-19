麥當勞「韓風炸鷄腿」回歸！搭配地瓜薯條 宅家追劇標配
掀起地瓜薯條PK大戰的麥當勞，一推出金黃地瓜條就造成轟動，今（19）日宣布「追劇標配」韓風炸鷄腿再度回歸，這下民眾宅在家可以一次吃到兩大熱賣餐點，還限時推出品嚐優惠價寵客。
麥當勞2020年首次推出「韓風炸鷄腿」，以韓國直送、正宗韓式甘甜風味的「不倒翁OTTOGI正宗甜辣醬」，滿滿包裹著先烤後炸、高溫鎖汁至酥香爽嫩的麥脆鷄腿，一口咬下「辛、嫩、爽」的特殊口感，讓許多饕客一試成主顧。
「韓風炸鷄腿」將從4/20～5/31期間限定重磅回歸，還可搭配開賣引發地瓜薯條PK大戰的「金黃地瓜條」套餐，宅在家也能爽爽吃到兩大人氣追劇標配，（限期供應或售完為止）。
使用在地台農57號黃色地瓜，外層裹上麥當勞獨家特調比例脆皮裹漿的麥當勞「金黃地瓜條」，好評供應並祭出優惠價回饋粉絲。「金黃地瓜條」，原價65元、品嚐價58元；地瓜配餐（金黃地瓜條＋38元冷熱飲），原價75元、品嚐價68元。
另外還有近期一口氣開出兩檔優惠活動的漢堡王，總共祭出超狂19組「買1送1」，從牛肉堡、脆雞堡、華堡等人氣漢堡，到點心與飲料通通買1送1，雞塊更是買10送10；達美樂限時7天外送披薩不分大小「買1送1」；頂呱呱五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，百元有找優惠倒數至4/21；bb.q CHICKEN對中身分證字號「6、6、9」三碼，可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價。
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