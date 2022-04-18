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母親節蛋糕22款優惠盤點　送iPhone、吃米其林大餐寵媽媽

▲《NOWnews今日新聞》一口氣幫大家統整Häagen-Dazs、PAUL、星巴克、亞尼克、85度C、路易莎、LA ONE共7家多達24款母親節蛋糕，曝光早鳥預購優惠，再加抽頤宮中餐廳米其林大餐、iPhone13、AirPods Pro、LA MER經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人等好禮寵愛媽媽。（圖／台灣星巴克提供）
▲《NOWnews今日新聞》一口氣幫大家統整Häagen-Dazs、PAUL、星巴克、亞尼克、85度C、路易莎、LA ONE共7家多達24款母親節蛋糕，曝光早鳥預購優惠，再加抽頤宮中餐廳米其林大餐、iPhone13、AirPods Pro、LA MER經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人等好禮寵愛媽媽。（圖／台灣星巴克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-18 10:48:44

一年一度的母親節即將到來，從有記憶以來，媽媽們總是為了孩子、家庭忙碌，趁著溫暖的母親節到來，獻上美味蛋糕為媽媽慶祝溫馨又甜蜜的時光吧。《NOWnews今日新聞》一口氣幫大家統整Häagen-Dazs、PAUL、星巴克、亞尼克、85度C、路易莎、LA ONE共7家多達22款主題蛋糕，搭配母親節早鳥預購優惠，不只可享划算折扣，還有頤宮中餐廳的米其林大餐、iPhone13、AirPods Pro、LA MER經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人等好禮可抽獎，一起寵愛媽媽。

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▲Häagen-Dazs代言人周湯豪與媽媽比莉，為了母親節獻出難得的「第一次」於幕前合體，端出超狂「愛擁豹」玫瑰花豹紋冰淇淋蛋糕。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲Häagen-Dazs代言人周湯豪與媽媽比莉，為了母親節獻出難得的「第一次」於幕前合體，端出超狂「愛擁豹」玫瑰花豹紋冰淇淋蛋糕。（圖／Häagen-Dazs提供）
冰淇淋品牌Häagen-Dazs以「分享真心，讓愛毫無保留」為主題，推出4款全新母親節冰淇淋蛋糕。品牌代言人周湯豪首次於螢光幕前合體媽媽比莉，獻上靈感來自比莉姐、由Häagen-Dazs與Nick的創意團隊Wish You a good life聯名設計的「愛擁豹」玫瑰花豹紋冰淇淋蛋糕，內搭香醇咖啡、夏威夷果仁以及巧克力X香草巧脆冰淇淋，還有限量豹紋蛋糕紙盒，浮誇又時髦。

▲左起：「玫瑰花園」7英吋NT$2,480元、「愛擁豹」高5英吋NT$2080元、「愛的禮物」7英吋NT$2480元、「傾心」心型NT$1,880元。 （圖／Häagen-Dazs提供）
▲左起：「玫瑰花園」7英吋NT$2,480元、「愛擁豹」高5英吋NT$2080元、「愛的禮物」7英吋NT$2480元、「傾心」心型NT$1,880元。 （圖／Häagen-Dazs提供）
另外三款是浪漫的「玫瑰花園」搭配經典夏威夷果仁與草莓冰淇淋內餡；精選人氣淇淋巧酥、巧克力X抹茶巧脆、草莓、夏威夷果仁冰淇淋四種口味，加上特製的緞帶花打造「愛的禮物」；熱情浪漫的鮮紅色心型「傾心」蛋糕，包覆巧克力X草莓巧脆冰淇淋。即日起註冊Häagen-Dazs會員，可享早鳥獨家優惠，購買第二顆享250元折價。

▲左起：玫瑰馨情7吋NT$1,080元、茉香晨曦7吋NT$1,280。（圖／PAUL Taiwan提供）
▲左起：「玫瑰馨情」7吋NT$1,080元、「茉香晨曦」7吋NT$1,280。（圖／PAUL Taiwan提供）
PAUL今年限定推出兩款母親節蛋糕，將莓果慕斯夾入軟綿戚風蛋糕裡，搭配特製野莓果凍與新鮮草莓製成口感驚豔的「玫瑰馨情」；「茉香晨曦」則是在香草脆餅上，打造清香茉莉海綿蛋糕與慕斯結合酸甜鳳梨芒果甘納許。於4/30前訂購整份蛋糕並付清款項，即享95折優惠。

▲由上至下：6吋葡萄蘋果夏洛特蛋糕1,300元、「6吋莓果百香蜜桃蛋糕1,080元。（圖／台灣星巴克提供）
▲由上至下：6吋「葡萄蘋果夏洛特蛋糕」NT$1,300元、6吋「莓果百香蜜桃蛋糕」NT$1,080元。（圖／台灣星巴克提供）
▲6吋綜合莓果棋格蛋糕NT$950元。（圖／台灣星巴克提供）
▲6吋「綜合莓果棋格蛋糕」NT$950元。（圖／台灣星巴克提供）
今年星巴克以Thanks for Embracing Me with Love為主題，為媽媽帶來一系列歐式情調的糕點，包括三重水果風味結合滋味酸甜鮮明的「6吋莓果百香蜜桃蛋糕」；起源於法國，外圍使用手指餅乾裝飾的「6吋葡萄蘋果夏洛特蛋糕」；以及起源於西班牙，混搭法式巧克力甘納許的「6吋巴斯克風焦糖起司蛋糕」；法式糕點常使用的優雅橙花混入布蕾為內餡的「4吋橙花巧克力伯爵蛋糕」；以香草蛋糕與綜合莓果蛋糕層層拼起，雙色棋格交錯的「6吋綜合莓果棋格蛋糕」等。

▲6吋巴斯克風焦糖起司蛋糕NT$1,020元。（圖／台灣星巴克提供）
▲6吋「巴斯克風焦糖起司蛋糕」NT$1,020元。（圖／台灣星巴克提供）
▲4吋橙花巧克力伯爵蛋糕NT$460元。（圖／台灣星巴克提供）
▲4吋「橙花巧克力伯爵蛋糕」NT$460元。（圖／台灣星巴克提供）
即日起至4/24可於LINE禮物與LINE Pay星巴克星意禮平台購買6吋蛋糕兌換券，於指定期間至門市兌換及預購。即日起至5/1至全門市還享母親節蛋糕預購單件9折、兩件含以上85折優惠（可享A店訂購B店取貨）。且5/1前取貨，特定品項（六吋以上蛋糕、優格飲提袋禮、星巴克生乳捲2入組）將隨商品附贈一張黑咖啡及糕點7折雙優惠券；星禮程會員更有4/7～4/18期間購買6吋以上的冷藏蛋糕等85折優惠方案。

▲亞尼克X桂格聯名限定生乳捲「燕麥蔓越莓」，奶蛋素，465元。（圖／亞尼克提供）
▲亞尼克X桂格聯名限定生乳捲「燕麥蔓越莓」，奶蛋素，465元。（圖／亞尼克提供）
今年榮獲2022台灣烘焙大賞Top 30的亞尼克，母親節以「燕麥蔓越莓」生乳捲，首度跨界穀物專家「桂格」，聯名打造經典北海道奶霜搭配桂格大燕麥片及蔓越莓的濃厚風味！4/24前預購指定母親節蛋糕享85折起優惠；即日起至5/1在此系列專屬愛心吊牌寫下「穀勵媽媽的話」，並上傳亞尼克臉書指定貼文、完成公開分享，即可抽獎價值逾4萬元「米其林大餐－頤宮中餐廳5人份」，亞尼克招待全家人一同過母親節。

▲左起：「不能沒有你」6吋1,080元、「粉愛粉愛你」6吋1,080元。（圖／亞尼克提供）
▲左起：「不能沒有你」6吋1,080元、「粉愛粉愛你」6吋1,080元。（圖／亞尼克提供）
「燕麥蔓越莓」即日起於亞尼克全台門市、官網、北捷YTM、網路異業通路等皆可購買。分享划算購入撇步，5/15前於YTM現場購買可享439元限定優惠價；亞尼克隨享卡卡友還可於門市寄捲補差額45元提領，相當於只要378元即可購買，寄捲還有轉贈功能，方便送禮。

亞尼克母親節限量新品還有Double Cheese搭配草莓磅蛋糕的「粉愛粉愛妳」、草莓慕斯結合北海道奶霜藏有巧克力酥菠蘿的「不能莓有妳」，4/24前任選預購享一件88折、兩件85折優惠。

▲左起：「女王的皇冠」6吋542元、「巧莓花語」6吋565元。（圖／85度C提供）
▲左起：「女王的皇冠」6吋542元、「巧莓花語」6吋565元。（圖／85度C提供）
母親節85度C推出六款主題蛋糕搶攻媽媽少女心，以香草戚風蛋糕搭配三種夾層，並以比利時嘉麗寶白巧克力製成的慕斯覆蓋成「女王的皇冠」；選用比利時嘉麗寶60.1%及70.5%巧克力，調製巧克力慕斯搭配草莓覆盆子凍與法國Boiron草莓果泥的「巧莓花語」；在酸甜的百香優格乳酪慕斯蛋糕上妝點童趣口紅與彩妝的「時尚天后」；香草戚風蛋糕搭配覆盆莓香堤餡的「玫瑰漫舞」；綴滿水果的「皇家黑森林」；還特別製作奶蛋素的「幸福莓滿」。

▲左起：「時尚天后」8吋801元、「玫瑰漫舞」8吋777元。（圖／85度C提供）
▲左起：「時尚天后」8吋801元、「玫瑰漫舞」8吋777元。（圖／85度C提供）
▲左起：「幸福莓滿」8吋812元、「皇家黑森林」10吋1354元。（圖／85度C提供）
▲左起：「幸福莓滿」8吋812元、「皇家黑森林」10吋1354元。（圖／85度C提供）
即日起至5/5門市預購母親節主題蛋糕可享85折優惠；4/7～5/8只要是85 Cafe APP會員購買任一款母親節主題蛋糕，還可再抽iPhone13 Pro Max（1名）、AirPods Pro（1名）、LA MER經典乳霜（1名）、LG空氣清淨機（2名）、Roborock掃地機器人S5 Max（2名），寵愛媽媽還能獲得超夢幻大獎。

▲「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕」6吋NT$480元。（圖／路易莎提供）
▲「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕」6吋NT$480元。（圖／路易莎提供）
連鎖咖啡路易莎也推出母親節「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕（6吋）」，選用法國頂級Kiri乳酪製作輕乳酪蛋糕體，添加義大利ICAM雪絨花白巧克力製作中間的滑嫩布丁，覆蓋焦糖凍頂層，一次吃到三層口感。4/8起在全台路易莎門市開放預購，至4/30止皆享預購優惠價450元（定價480元）。

▲「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」6吋999元。（圖／LA ONE提供）
▲「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」6吋999元。（圖／LA ONE提供）
位於高雄、簡天才師傅THOMAS CHIEN餐飲旗下品牌的LA ONE烘焙坊，今年以「專屬媽媽的台灣好滋味」為題，推出母親節限定蛋糕「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」，特別選用台灣包種茶搭配白巧克力慕斯，藏入柔軟紅心芭樂果肉及酸香檸檬泡泡夾層，茶香清爽、果香餘韻。4/11～5/1母親節預購優惠，只要預訂結清母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」 即享85 折，全店其他6吋以上圓模蛋糕可享9折，自取提貨期間從4/25～5/8。


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