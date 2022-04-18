母親節蛋糕22款優惠盤點　送iPhone、吃米其林大餐寵媽媽

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另外三款是浪漫的「玫瑰花園」搭配經典夏威夷果仁與草莓冰淇淋內餡；精選人氣淇淋巧酥、巧克力X抹茶巧脆、草莓、夏威夷果仁冰淇淋四種口味，加上特製的緞帶花打造「愛的禮物」；熱情浪漫的鮮紅色心型「傾心」蛋糕，包覆巧克力X草莓巧脆冰淇淋。即日起註冊Häagen-Dazs會員，可享早鳥獨家優惠，購買第二顆享250元折價。
PAUL今年限定推出兩款母親節蛋糕，將莓果慕斯夾入軟綿戚風蛋糕裡，搭配特製野莓果凍與新鮮草莓製成口感驚豔的「玫瑰馨情」；「茉香晨曦」則是在香草脆餅上，打造清香茉莉海綿蛋糕與慕斯結合酸甜鳳梨芒果甘納許。於4/30前訂購整份蛋糕並付清款項，即享95折優惠。
今年星巴克以Thanks for Embracing Me with Love為主題，為媽媽帶來一系列歐式情調的糕點，包括三重水果風味結合滋味酸甜鮮明的「6吋莓果百香蜜桃蛋糕」；起源於法國，外圍使用手指餅乾裝飾的「6吋葡萄蘋果夏洛特蛋糕」；以及起源於西班牙，混搭法式巧克力甘納許的「6吋巴斯克風焦糖起司蛋糕」；法式糕點常使用的優雅橙花混入布蕾為內餡的「4吋橙花巧克力伯爵蛋糕」；以香草蛋糕與綜合莓果蛋糕層層拼起，雙色棋格交錯的「6吋綜合莓果棋格蛋糕」等。
即日起至4/24可於LINE禮物與LINE Pay星巴克星意禮平台購買6吋蛋糕兌換券，於指定期間至門市兌換及預購。即日起至5/1至全門市還享母親節蛋糕預購單件9折、兩件含以上85折優惠（可享A店訂購B店取貨）。且5/1前取貨，特定品項（六吋以上蛋糕、優格飲提袋禮、星巴克生乳捲2入組）將隨商品附贈一張黑咖啡及糕點7折雙優惠券；星禮程會員更有4/7～4/18期間購買6吋以上的冷藏蛋糕等85折優惠方案。
今年榮獲2022台灣烘焙大賞Top 30的亞尼克，母親節以「燕麥蔓越莓」生乳捲，首度跨界穀物專家「桂格」，聯名打造經典北海道奶霜搭配桂格大燕麥片及蔓越莓的濃厚風味！4/24前預購指定母親節蛋糕享85折起優惠；即日起至5/1在此系列專屬愛心吊牌寫下「穀勵媽媽的話」，並上傳亞尼克臉書指定貼文、完成公開分享，即可抽獎價值逾4萬元「米其林大餐－頤宮中餐廳5人份」，亞尼克招待全家人一同過母親節。
「燕麥蔓越莓」即日起於亞尼克全台門市、官網、北捷YTM、網路異業通路等皆可購買。分享划算購入撇步，5/15前於YTM現場購買可享439元限定優惠價；亞尼克隨享卡卡友還可於門市寄捲補差額45元提領，相當於只要378元即可購買，寄捲還有轉贈功能，方便送禮。
亞尼克母親節限量新品還有Double Cheese搭配草莓磅蛋糕的「粉愛粉愛妳」、草莓慕斯結合北海道奶霜藏有巧克力酥菠蘿的「不能莓有妳」，4/24前任選預購享一件88折、兩件85折優惠。
母親節85度C推出六款主題蛋糕搶攻媽媽少女心，以香草戚風蛋糕搭配三種夾層，並以比利時嘉麗寶白巧克力製成的慕斯覆蓋成「女王的皇冠」；選用比利時嘉麗寶60.1%及70.5%巧克力，調製巧克力慕斯搭配草莓覆盆子凍與法國Boiron草莓果泥的「巧莓花語」；在酸甜的百香優格乳酪慕斯蛋糕上妝點童趣口紅與彩妝的「時尚天后」；香草戚風蛋糕搭配覆盆莓香堤餡的「玫瑰漫舞」；綴滿水果的「皇家黑森林」；還特別製作奶蛋素的「幸福莓滿」。
即日起至5/5門市預購母親節主題蛋糕可享85折優惠；4/7～5/8只要是85 Cafe APP會員購買任一款母親節主題蛋糕，還可再抽iPhone13 Pro Max（1名）、AirPods Pro（1名）、LA MER經典乳霜（1名）、LG空氣清淨機（2名）、Roborock掃地機器人S5 Max（2名），寵愛媽媽還能獲得超夢幻大獎。
連鎖咖啡路易莎也推出母親節「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕（6吋）」，選用法國頂級Kiri乳酪製作輕乳酪蛋糕體，添加義大利ICAM雪絨花白巧克力製作中間的滑嫩布丁，覆蓋焦糖凍頂層，一次吃到三層口感。4/8起在全台路易莎門市開放預購，至4/30止皆享預購優惠價450元（定價480元）。
位於高雄、簡天才師傅THOMAS CHIEN餐飲旗下品牌的LA ONE烘焙坊，今年以「專屬媽媽的台灣好滋味」為題，推出母親節限定蛋糕「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」，特別選用台灣包種茶搭配白巧克力慕斯，藏入柔軟紅心芭樂果肉及酸香檸檬泡泡夾層，茶香清爽、果香餘韻。4/11～5/1母親節預購優惠，只要預訂結清母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」 即享85 折，全店其他6吋以上圓模蛋糕可享9折，自取提貨期間從4/25～5/8。