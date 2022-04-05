漢堡王59天優惠！內行揭「雞塊買10送10」藏這：差點錯過
清明兒童連假最後一天，想到明天開工好憂鬱，必須靠美食優惠來收心，《NOWnews今日新聞》幫大家盤點「速食優惠」懶人包！不用看身分證、不用背密碼，不只麥當勞麥克鷄塊買10送10，頂呱呱「經典一斤雞」快閃特價加碼延長。漢堡王4月推出入春最強「豪氣霸王省限定優惠」，提供7大項共42款優惠組合，整張吃起來激省現賺3000元！打開優惠券最上方就給大家「買1送1」專區，放滿6項超殺指定品第二件免費送，但粉絲們眼睛可要睜大點，其實買1送1的優惠竟有高達11組，還藏了「雞塊買10送10」千萬別錯過。
漢堡王自4/1～5/29連續59天，推出最強 「豪氣霸王省限定優惠」，總共7大項滿滿42款優惠組合，幫大家激省現賺3000元！包括首度祭出超狂全新霸王分享餐，6款組合最高享近6折優惠。同時回歸超值人氣點心雞塊搭配薯條霸氣組合；個人超省餐只要100元起；同場再加碼12款雙人激省餐優惠組合。
優惠券內容長到看不完，《NOWnews今日新聞》現在幫大家劃重點。最上方「買1送1」專區包括脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、薯條(Ｍ)、中杯綠茶、辣薯球共6款指定品第二件免費送！到底另外5組、還有「雞塊買10送10」藏在哪？現在就幫大家揭秘。
看到優惠券最左下角的「熱門推薦」專區，裡面還有3組煙燻辣椒系列買1送1，包括煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、煙燻辣椒10塊雞塊通通都買1送1，等同於「雞塊買10送10」好優惠。還有右下角的「超值早安餐」專區，也藏有美式研磨(中)、雞塊(4塊)買1送1！整張加起來「買1送1」高達11組，一次分享給大家。