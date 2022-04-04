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連假吃貨必看！盤點「買1送1」優惠：韓式炸雞、燒肉都有

▲清明兒童連假吃貨動起來！不只麥克鷄塊買10送10、漢堡王牛肉堡買1送1；星巴克咖啡、手搖飲第二杯半價；現在還連韓式炸雞及抹茶拿鐵都能買1送1！不用看身分證、不用背密碼就能揪團吃起來。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲清明兒童連假吃貨動起來！不只麥克鷄塊買10送10、漢堡王牛肉堡買1送1；星巴克咖啡、手搖飲第二杯半價；現在還連韓式炸雞及抹茶拿鐵都能買1送1！不用看身分證、不用背密碼就能揪團吃起來。（圖／豆府餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-04 10:25:45

清明兒童連假吃貨動起來！各種美食推出超划算優惠搶市，從麥克鷄塊買10送10、漢堡王牛肉堡買1送1等速食優惠；星巴克咖啡、手搖飲第二杯半價；現在還連韓式炸雞及抹茶拿鐵都能買1送1！不用看身分證、不用背密碼，現在就揪團吃起來。

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▲涓豆腐「起司瀑布炸雞」378元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲涓豆腐「起司瀑布炸雞」378元。（圖／豆府餐飲集團提供）
豆府餐飲：銷魂炸雞「買1送1」

全台最大韓式餐飲集團，豆府餐飲集團因應清明兒童連假，鎖定炸雞控出擊，即日起至4/5一連四天，聯合旗下5大品牌推出銷魂炸雞「買1送1」優惠，凡於活動期間，前往涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、釜山宗家、帕泰家用餐，單點任一份炸雞，即可獲得炸雞兌換券一張。

▲涓豆腐「Combo雙享韓式炸雞」398元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲涓豆腐「Combo雙享韓式炸雞」398元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲北村豆腐家「明洞韓式炸雞」168元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲北村豆腐家「明洞韓式炸雞」168元。（圖／豆府餐飲集團提供）
涓豆腐的起司瀑布炸雞、韓式炸雞（蜂蜜蒜味／辣味／醬味），甚至Combo雙享韓式炸雞都享有優惠；北村豆腐家首爾炸雞年糕、明洞韓式炸雞；姜滿堂香蒜辣雞翅、韓式炸雞年糕；釜山宗家韓式炸雞（辣味／醬味）、帕泰家鳥籠芋絲炸雞翅，炸雞控趕快趁著連假大方吃起來。

▲姜滿堂「韓式炸雞年糕」280元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲姜滿堂「韓式炸雞年糕」280元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家「鳥籠芋絲炸雞翅」238元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家「鳥籠芋絲炸雞翅」238元。（圖／豆府餐飲集團提供）
Global Mall環球購物中心：30大餐飲美食「買1送1」

Global Mall新北中和「燒肉like」三周年慶推「買1送1」，即日起至4/30點選「復刻3Q套餐」包含牛五花、松阪豬、豬五花（原價410元，優惠價390元），再加贈限量牛五花50g；單點品項4/1～4/10、4/11～4/20、4/21～4/30皆有不同單點品項優惠。「大河屋」新櫃登場推「消費滿500送500」，來店消費滿500元即贈限量大河屋優惠券（價值500元），內含6道超人氣料理兌換券。「TGI FRIDAYS」即日起至4/5推「1元兒童餐」，帶12歲以下小朋友到店，消費滿1,000元並符合打卡拍照上傳，即可享限量以1元加購兒童餐，包括安妮雞肉番茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治等。

▲Global Mall新北中和「燒肉like」推買一送一，即日起至4月30日點「復刻3Q套餐」優惠價390元，再贈牛五花50g。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall新北中和「燒肉like」推買一送一，即日起至4月30日點「復刻3Q套餐」優惠價390元，再贈牛五花50g。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall板橋車站推限定優惠券，憑券4月4日至5日「這味泰泰」點泰酥雞腿排飯即贈曼谷西哆士。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall板橋車站推限定優惠券，憑券4月4日至5日「這味泰泰」點泰酥雞腿排飯即贈曼谷西哆士。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
Global Mall南港車站星巴克」即日起至4/5購買兩杯大杯相同飲品，第二杯半價；板橋車站推連假限定優惠券，憑券4/4至4/5至「這味泰泰」點泰酥雞腿排飯，即贈曼谷西哆士乙份；而「讚岐製麵所」則為憑券消費任一主餐，4/4至4/5享乳酸飲料買1送1（原價60元／瓶）。新左營車站則推便利美食，「21風味館」即日起至4/12購買烤半雞兩人分享餐即送香草烤半雞（原價785元，優惠價560元）；「頂呱呱」即日起至4/15出示電子優惠券畫面，可享人氣單品包括辣味雞翅、地瓜薯條、阿勇雞塊等買1送1。

▲Global Mall桃園A8 推「Mita CAFÉ BISTRO」午茶時段點兩套甜點，即贈輕食乙份（價值128元）。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall桃園A8 推「Mita CAFÉ BISTRO」午茶時段點兩套甜點，即贈輕食乙份（價值128元）。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall屏東市憑國賓影城票根，至「好韓燒」兩人同行用餐贈上湯酒香帆立貝乙份。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall屏東市憑國賓影城票根，至「好韓燒」兩人同行用餐贈上湯酒香帆立貝乙份。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
Global Mall桃園A8推「Mita CAFÉ BISTRO」午茶時段（下午2點至5點），點兩套甜點即贈輕食乙份（價值128元）；桃園A19「卡森復古美式餐廳」點選任一套餐可享299元加購兒童餐；屏東市則推憑國賓影城票根享多項美食優惠，包括「COLD STONE」冰淇淋買大送小、「韓姜熙的小廚房」兩人同行用餐可兌換炸雞乙份、「好韓燒」兩人同行用餐贈上湯酒香帆立貝乙份。

新光三越台北信義新天地：炸雞、抹茶拿鐵「買1送1」

新光三越台北信義新天地4/2(六)～4/5(二)，包括帕泰家炸雞，還有PABLO抹茶拿鐵通通買1送1。


盤點「速食優惠」最強懶人包！麥克雞塊、牛肉堡都買1送1

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盤點連假「咖啡、手搖飲優惠」！星巴克全品項第二杯半價

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