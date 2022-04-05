連假開工咖啡第二杯半價　外送拿鐵、楊枝甘露買1送1

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伯朗咖啡：4/6、每週一飲品買1送1
開工日4/6(三)打氣加碼飲品買1送1，整個四月包括4/11、4/18、4/25享飲品買1送1優惠。（城堡一、城堡二、員山、礁溪門市不配合本活動。小巨蛋店遇場館活動日不配合優惠）。
cama café：大杯拿鐵第二杯七折
cama café「春日啡花會員限定優惠」，4/2～4/6會員憑APP優惠券，可獨享大杯拿鐵第二杯七折（不可寄杯），與大杯黑咖啡3杯88折優惠（單店寄杯，不可跨店領取）。
西雅圖咖啡：全系列飲品第二杯半價、外送買1送1
西雅圖咖啡4/4(一)～4/6(三)連續三天祭出全系列飲品同品項享「第二杯半價」優惠。同時4/4(一)～4/8(五)上UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠。(優惠限定同品項／大小、冷熱不限；不含瓶裝水。休息站門市不參與活動。UberEats上線門市：西湖、榮星、世貿、台大、板橋、天母西、延吉、大直）
FLASH COFFEE：第二杯半價！APP訂購免費升級鮮乳坊
FLASH COFFEE從4/1(五)～4/8(五)，連續8天、橫跨連假一路到開工，推出「全品項第二杯半價」優惠。（全門市 APP點餐、現場點餐皆享第二杯半價，不限品項、尺寸、冰熱）。同步加碼會員限定，以APP訂購再享飲品免費升級鮮乳坊，杯杯限省10元。
4/9～4/30，「純真芝麻鮮乳」大杯持續「第二杯半價」優惠。（全天候不限時段優惠，全門市適用，APP／現場點餐皆適用）
萬波：外送折扣碼「喝爆萬波」第2杯半價
萬波4/6～4/19在foodpanda外送平台推出獨家優惠活動，輸入折扣碼「喝爆萬波」，可享有紅蘋島嶼、珍玉冬瓜露二款飲品，大杯第2杯半價優惠。（折扣碼每帳號限用三次，一次限買一組，全台限量一萬組）。
CoCo都可：外送楊枝甘露買1送1
今年COCO都可宣布「楊枝甘露」回歸，而且免調甜度冰塊，推出「優酪乳纖細版」、「Light輕盈版」、及「椰奶胖胖版」3種熱量版本，4/6～4/19於外送平台foodpanda點購中杯Light輕盈版楊枝甘露或伯爵蜜香凍果茶，可享同品項買1送1優惠。
料杯杯：日日莓滿系列第二杯5折、蔓越莓系列第二杯68折
料杯杯4/3～4/14日日莓滿系列，包括「草莓檸萌優格莓」、「草莓哞哞牛乳沙」通通第二杯半價；４/6～4/8蔓越莓系列第2杯68折。
春陽茶事：外送滿額8折優惠
春陽茶事與人氣樂團宇宙人共同開發新品「宇宙芭芒柳」。即日起至4/21，至foodpanda外送平台訂購滿200元即享八折優惠。