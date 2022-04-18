母親節優惠瓦城7品牌「現抽1000元」　加碼拼萬元加菜金

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一次聯合旗下的瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月、大心總共7品牌，嚴選人氣招牌菜色組成「母親節專屬套餐」方便3～8人數的家庭客人享用，2,410元～6,670元的優惠套餐價，內用還可享「現折1000元」、抽獎萬元加菜金等三重划算好禮。
第一重、抽獎「現折1000元」抵用金
第一重抽消費品牌1,000元現抵金，凡於4/18(一)～5/15(日)期間至全品牌消費，同桌每人都可參加抽獎，最高現場抵用1,000元，（至大心用餐則有機會現折100元）。未抽中第一重現抵金的顧客，將獲得下次使用的六品牌餐廳288元及大心38元電子優惠券。
第二重、抽獎瓦城「10,000元」電子享用券加菜
持上述未抽中第一重現抵金的獲得的六品牌餐廳288元及大心38元電子優惠券，後續只要於5/16(一)～6/30(四)之平日週一至週五，內用滿額消費即可抵用。同時每使用一張電子優惠券，就可再加碼抽「瓦城萬元電子享用券」，總計抽出五名得獎者。
第三重、全品牌消費滿千加碼贈券
歡慶母親節，限定10天全品牌加碼贈券，於4/29(五)～5/8(日)期間消費滿千，就送288元優惠券乙張，滿2,000元送2張，依此類推。而且此期間現場外帶、電話訂餐外帶、外送，一樣會獲贈六品牌餐廳通用288元及大心38元紙本優惠券。
而且4/25(一)～5/6(五)前平日，於全台瓦城分店內用消費滿額1200元，憑瓦城FB粉絲團／官方LINE帳號「wa10」指定圖示，即贈超人氣甜點GUJU西米露乙份；5/7(六)、5/8(日)母親節當週末至瓦城（不含Express分店），內用不限金額消費即贈「美琪抗菌乾洗手」與祝福小卡乙份，（數量有限、送完為止）。