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母親節優惠瓦城7品牌「現抽1000元」　加碼拼萬元加菜金

▲瓦城集團七大品牌慶祝母親節，4/18起內用外帶皆享優惠，最高「現折1000元」還加碼萬元電子券抽獎加菜金。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲瓦城集團七大品牌慶祝母親節，4/18起內用外帶皆享優惠，最高「現折1000元」還加碼萬元電子券抽獎加菜金。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-18 14:58:59

通膨時代，萬物皆漲、唯有薪水不漲，民眾更要把握速食餐飲優惠好好省荷包。適逢母親節，餐飲集團也來拚優惠，王品不只推出5品牌「買1送1」加菜好康，每年舉辦的母親節「龍蝦尋人」活動，今年只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！同樣慶祝母親節，瓦城則是聯合7品牌祭出「現折1000元」優惠，還加碼抽獎萬元加菜金。

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不只慶祝母親節享有優惠，另外還有漢堡王一次推出兩檔優惠活動，總計超狂19組「買1送1」爽吃人氣漢堡，雞塊竟然還買10送10；bb.q CHICKEN只要對中身分證字號任1碼就有韓式炸雞爽爽吃；達美樂限時7天也祭出外送披薩「買1送1」；星巴克最強優惠懶人包，除了外送星冰樂兩杯6折、那堤第二杯免費、黑咖啡也買1送1！大家好好收藏這篇，才能美食吃飽飽就是不吃虧。

▲母親節帶媽媽吃香喝辣很合理。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲母親節帶媽媽吃香喝辣很合理。（圖／瓦城泰統集團提供）
一次聯合旗下的瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月、大心總共7品牌，嚴選人氣招牌菜色組成「母親節專屬套餐」方便3～8人數的家庭客人享用，2,410元～6,670元的優惠套餐價，內用還可享「現折1000元」、抽獎萬元加菜金等三重划算好禮。

第一重、抽獎「現折1000元」抵用金

第一重抽消費品牌1,000元現抵金，凡於4/18(一)～5/15(日)期間至全品牌消費，同桌每人都可參加抽獎，最高現場抵用1,000元，（至大心用餐則有機會現折100元）。未抽中第一重現抵金的顧客，將獲得下次使用的六品牌餐廳288元及大心38元電子優惠券。

第二重、抽獎瓦城「10,000元」電子享用券加菜

持上述未抽中第一重現抵金的獲得的六品牌餐廳288元及大心38元電子優惠券，後續只要於5/16(一)～6/30(四)之平日週一至週五，內用滿額消費即可抵用。同時每使用一張電子優惠券，就可再加碼抽「瓦城萬元電子享用券」，總計抽出五名得獎者。

第三重、全品牌消費滿千加碼贈券

歡慶母親節，限定10天全品牌加碼贈券，於4/29(五)～5/8(日)期間消費滿千，就送288元優惠券乙張，滿2,000元送2張，依此類推。而且此期間現場外帶、電話訂餐外帶、外送，一樣會獲贈六品牌餐廳通用288元及大心38元紙本優惠券。

而且4/25(一)～5/6(五)前平日，於全台瓦城分店內用消費滿額1200元，憑瓦城FB粉絲團／官方LINE帳號「wa10」指定圖示，即贈超人氣甜點GUJU西米露乙份；5/7(六)、5/8(日)母親節當週末至瓦城（不含Express分店），內用不限金額消費即贈「美琪抗菌乾洗手」與祝福小卡乙份，（數量有限、送完為止）。

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