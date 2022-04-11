漢堡王「買1送1」19組超狂優惠來了！雞塊買10送10別漏吃
近期一口氣開出兩檔優惠活動的漢堡王，總共祭出超狂19組「買1送1」，從牛肉堡、脆雞堡、華堡等人氣漢堡，到點心與飲料通通買1送1，雞塊更是買10送10！《NOWnews今日新聞》一次幫大家盤點，不用靠五倍券加碼翻倍就可以划算爽吃的餐點。近期吃貨好康超多，不只速食，連泰式火鍋吃到飽也買1送1、還有身分證中2碼免費卜卜蜆鍋吃到飽，大家一起吃起來。
漢堡王4月初才大推59天「豪氣霸王省」限定優惠，超過7大項共42款優惠組合，包括「雞塊買10送10」，牛肉堡、脆雞堡「買1送1」，還有超大份量「霸王分享餐」，整張吃起來激省現賺3000元！沒想到清明連假後開工再宣布超狂加碼，4/8～4/21豪送限時14天「8款漢堡、點心與飲料買1送1」優惠，爽吃經典小華堡兩顆只要95元，平均下來一顆50元有找。
《NOWnews今日新聞》幫大家盤點加起來超過19組的「買1送1」優惠，4/1～5/29限時59天「豪氣霸王省」優惠券：
1. 脆洋蔥牛肉堡 買一送一 89元
2. 起司醬洋蔥圈牛肉堡 買一送一 99元
3. 中杯可樂 買一送一 33元
4. 薯條(Ｍ) 買一送一 43元
5. 中杯綠茶 買一送一 30元
6. 辣薯球 買一送一 49元
7. 煙燻辣椒脆雞堡 買一送一 99元
8. 煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡 買一送一 119元
9. 煙燻辣椒10塊雞塊 買一送一 129元（相當於幾塊買10送10）
10. 美式研磨(中) 買一送一 55元（超值早安餐）
11. 雞塊(4塊) 買一送一 45元（超值早安餐）
4/8～4/21豪送限時14天「8款漢堡、點心與飲料買1送1」：
12. 小華堡 2個 79元
13. 花生牛肉培根堡 2個 99元
14. 經典脆雞堡 2個 79元
15. 黃金起司雙豬培根堡 2個 129元
16. 4塊雞塊 2份 45元
17. 洋蔥圈(大份) 2份 65元
18. 薯條(大) 2份 52元
19. 可樂(大) 2杯 40元