身分證「中2碼」免費卜卜蜆鍋吃到飽 盤點燒肉4大優惠
快拿出你的身分證！王品歡慶「Oh my!原燒」改裝開幕發出「穿紅衣打8.5折」再送套餐5折券優惠。馬辣旗下的「熊一頂級燒肉」也改裝開幕，祭出全新菜單與4大優惠寵客。對中身分證「0、1、2」任兩碼，火烤雙享免費升級「卜卜蜆小火鍋」吃到飽；快約壽星同享全桌「美國SRF極黑和牛」升級吃到飽；現場LINE好友+1免費獲贈「北海道生食級干貝」一顆；Google五星好評免費獲贈「九孔鮑魚」一顆。《NOＷnews今日新聞》一次幫大家盤點超澎湃優惠任你吃。
老牌燒肉吃到飽「熊一」重金翻新裝潢，店內採用浮世繪風骨搭配木條裝潢，並以多條軌道燈營造活潑明亮的用餐環境。全新菜單新增特選牛板腱、美國安格斯黑牛無骨牛小排，並引進水霧保鮮系統讓自助吧食物保持新鮮，提供每人598～898元的多元價格火烤雙享吃到飽。並於即日起～4/30止推出4大優惠寵客。
1、對中身分證「0、1、2」任兩碼，免費升級「卜卜蜆小火鍋」吃到飽
提前至少一日預約，含4成人以上同行選擇橫綱燒肉方案，任一人身分證對中「0、1、2」裡任2碼，即可全桌免費升級免費升級「卜卜蜆小火鍋」吃到飽。
2、同壽星用餐，全桌「美國SRF極黑和牛」升級吃到飽
提前至少一日預約，同行者含「當月」壽星並公開打卡分享，全桌同享「美國SRF極黑和牛」升級吃到飽。
3、現場LINE好友+1免費獲贈「北海道生食級干貝」一顆
現場用餐加入「熊一頂級燒肉」LINE官方好友，每支手機則可免費獲贈「北海道生食級干貝」一顆。
4、Google五星好評免費獲贈「九孔鮑魚」一顆
現場打開Google評論給出五星好評，每支手機即可免費獲贈「九孔鮑魚」一顆。