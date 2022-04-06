王品原燒改裝送好康！「穿紅衣打8.5折」 再搶套餐5折券
王品集團旗下以家庭客居多的「原燒」燒肉品牌，成立18年累積大批粉絲，自去年改以更年輕潮流的「Oh my!原燒」品牌，提供50cm鑽切牛、28天熟成安格斯牛、日本A5和牛等澎湃套餐，拓展年輕社群。繼上月宣布17家店門店啟動改裝轉型，4月台北林森北店、新北三重龍門店新裝開幕，祭出「穿紅衣打8.5折」好康優惠，還有牡蠣大方送！鐵粉更可以鎖定官方APP於4/8 15:00有「套餐5折券」的搶票活動， 《NOWnews今日新聞》一次分享3大「原燒」好康優惠。喜愛王品的粉絲們，也別忘了到月底前都還有五倍券「不限面額」翻倍送A5和牛的優惠可以吃喔。
1、4/10前穿紅衣打85折優惠
王品集團為慶祝「Oh my!原燒」台北林森北店、新北三重龍門店改裝開幕，以日式潮流裝潢搭配大面旗幟、標語燈箱點綴，打造暢快烤肉的祭典氛圍，邀請消費者穿得「紅紅火火」來參加燒肉趴。4/10前只要穿上紅色服飾到上述兩家店用餐消費，可享「多人套餐8.5折」優惠。
2、4/8 15:00「鑽切牛雙人套餐5折券」大方送出500張！
目前全台共有5家「Oh my!原燒」轉型完成，王品將一次大方送出500張「5折券」供消費者享用，鐵粉請鎖定4/8 15:00將在「王品瘋美食APP」舉辦搶票活動，只要點入APP內的「優惠好康」專區，前500名都可以成功搶票，幸運兒即可於4/11～5/11平日以5折價格享用「華麗巨星鑽切牛雙人套餐」，換算下來現省近千元！（Oh my!原燒門店限定，服務費依原價10%計算）
主打長達50cm的華麗鑽切牛，是赴日研習的主廚以鑽石切割法，處理手切斷面增加牛肉的燒烤面積，現場並由專人代烤，能大家都能品嚐得到焦香口感。一頭牛僅供10客，是「Oh my!原燒」招牌必點套餐。
3、4/30前穿愛T送牡蠣
王品響應公益，旗下「原燒」品牌和「兒童福利聯盟」合作長達14年，逢每年5月都會推出愛心T-shirt義賣活動。為了替今年的公益活動暖身宣傳，「原燒」與「Oh my!原燒」一起祭出「穿愛T送牡蠣」優惠，4/30前只要穿著歷屆兒盟愛心T-shirt，到全台17家「原燒」、「Oh my!原燒」消費多人套餐，並拍照上傳粉絲團指定貼文，雙人套餐即贈2顆牡蠣、三人套餐贈3顆牡蠣。5/3再加碼於粉專活動留言區，抽出10名幸運粉絲，送出今年的愛心T-shirt（含350元愛心折抵券）一件。