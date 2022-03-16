五倍券再翻倍！王品「不限面額」送A5和牛 牛排加量50%
又有晚鳥優惠要來放大五倍券！距離振興五倍券使用期限4/30，只剩下一個多月的時間，該怎麼好好利用手上還沒用完的五倍券？王品餐飲集團幫你的五倍券再翻倍！大推使用紙本振興五倍券「不限面額」消費兩客套餐的回饋優惠，和牛涮送原價599元的日本頂級A5黑毛和牛一份、藝奇贈送原價550元的海釣現流烤魚一份、西堤則為單客套餐免費升級1.5倍鐵板牛排肉量，等於加量50％！另外還有堪稱五倍券最猛加碼翻10倍的「桃園好事乘雙券」，經濟部加碼1.5萬人領用到5月底。還有飯店晚鳥優惠不限面額翻7倍、買1晚送1晚；六福村主題樂園，親子3人只要1千元；。
根據財政部統計，目前已有85%紙本券消費運用，尚有15%、將近約147億元未使用，使得不少業者紛紛推出晚鳥優惠搶市。王品也推出旗下三大品牌，和牛涮、藝奇、西堤響應加碼活動。
和牛涮「晚鳥振興行動」，即日起至4/30，紙本振興五倍券「不限面額」，內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，就免費招待日本頂級A5黑毛和牛一份；四客即招待兩份⋯⋯以此類推，只要於點餐時事先告知參與活動，不管平假日都可使用喔。藝奇日本料理岩板燒，則憑紙本振興五倍券「不限面額」消費兩客套餐，即贈海釣現流烤魚乙份；消費四客贈兩份⋯⋯依此類推，一樣也是不分平假日，通通可以揪團吃起來。
即日4/29平日，憑紙本振興五倍券「不限面額」，到全台西堤牛排用餐消費兩客經典套餐，將為其中一客主餐免費升級重磅肉肉控鐵板牛排，肉量加乘高達1.5倍，等於加大50％！
而根據Global Mall環球百貨統計，使用振興五倍券之消費金額較之前使用三倍券增長近50%，同時帶動客單價成長超過30%。看準五倍券晚鳥倒數商機，即日起至3/30再加碼推「FASHION WEEK紙本振興券晚鳥優惠」，使用紙本振興券於新北中和、屏東市、板橋車站、桃園A8、桃園A19指定服飾品牌消費，單筆滿3,000元送200元（100元電子商品禮券＋100元餐飲品牌抵用券），再搭配館內包括Roots、PORTER、Timberland、Nike、Champion、adidas、New Balance、GLOBAL WORK等品牌春季新品7折起優惠，相信是頗為超值的購物策略。