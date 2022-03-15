還有五倍券可領？經濟部加碼這「1.5萬人」可領用到5月底
堪稱五倍券晚鳥最猛加碼的「桃園好事乘雙券」抽籤結果出爐，1萬幸運兒能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券，掀起民眾熱論。振興五倍券領取及使用期限皆至今年4/30止，經濟部為保障今年4月份出生之新生兒領券權益，日前修正振興五倍券發放辦法，針對4/1至4/30出生的新生兒，若生母或生父具領取振興五倍券資格，只要憑新生兒出生證明等文件，即可至郵局領取紙本五倍券；以目前一天約有500名新生兒推估，將有1.5萬人受惠。又考量五倍券截止進入倒數階段，還可選擇改領等值郵政禮券，將不受制於五倍券使用期限，可延長使用至5月底前。
根據經濟部數據，振興五倍券自去年10/8開始領用，截至今年3/10止，已逾2336萬人領取，領券比例高達98.5%，十分踴躍。由於振興五倍券領取及使用期限皆至今年4/30止，不少晚鳥優惠紛紛掀起民眾熱論。
經濟部為保障今年4月份出生之新生兒領券權益，考量今年4月間出生之新生兒，仍有未及辦理出生登記，於國內尚無戶籍，無法領用五倍券之情形。為此修正振興五倍券發放辦法第4條，規定於今年4月份出生並領有經公、私立醫療機構或合格助產士等出具出生證明之新生兒，且其生母或生父具領取振興五倍券資格，得選擇領取紙本五倍券或等值有價證券（郵政禮券），擇定領取等值有價證券（郵政禮券）者，應於今年5/31前至郵局領取。
以目前一天約有500名新生兒推估，將有1.5萬人受惠。由於醫療院所新生兒出生通報作業時間最長為7天，為確保家屬至郵局能順利領取，經濟部建議民眾先致電「1988 紓困振興專線」，確認新生兒資料已完成通報後，再攜帶出生證明、生母之身分證或居留證或健保卡，以及代領人之身分證明文件至郵局領取。
振興五倍券領取及使用期限皆至今年4/30止，經濟部也提醒至今仍有35萬人尚未領取，民眾還請把握時間，至郵局領取紙本券或綁定數位券。
※【NOWnews 今日新聞
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