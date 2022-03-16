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五倍券沒用完？晚鳥優惠不限面額翻7倍　飯店買1晚送1晚

▲五倍券還沒用完嗎？飯店業者推出五倍券「不限面額消費」回饋7倍優惠寵客；以及晚鳥住房專案你拿多少、我折多少的折扣活動，放大你手中的五倍券。（圖／台北時代寓所提供）
▲五倍券還沒用完嗎？飯店業者推出五倍券「不限面額消費」回饋7倍優惠寵客；以及晚鳥住房專案你拿多少、我折多少的折扣活動，放大你手中的五倍券。（圖／台北時代寓所提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-16 13:07:08

振興五倍券領取及使用期限即將於今年4/30止，不少晚鳥好康紛紛搶市，除了有堪稱五倍券最猛加碼翻10倍的「桃園好事乘雙券」，經濟部更加碼1.5萬人領用到5月底。使用五倍券遊玩六福村主題樂園，親子3人只要1千元；還有原價近萬元、下殺57折的烤鴨三吃可享用。現在還有飯店業者推出五倍券「不限面額消費」回饋7倍優惠寵客；以及晚鳥住房專案你拿多少、我折多少的折扣活動，趕快一起來看看怎麼放大你手中的五倍券！

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▲晶華美食到你家「五倍券專區」，可點購多款美食外送。（圖／台北晶華酒店提供）
▲晶華美食到你家「五倍券專區」，可點購多款美食外送。（圖／台北晶華酒店提供）
台北晶華酒店即日起至4/30推出「振興消費 千元Fun送」優惠活動，消費者只要持任一面額的振興券至晶華酒店餐廳或住宿消費，即可獲得兩張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券；而下載晶華會APP後，再憑此券於平台上的「五倍券振興專區」消費，可享有將近65折的回饋，包括餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵都能使用，換算下來使用五倍券「不限面額消費」，最高可獲得將近7倍優惠回饋。

而晶華酒店客房也規劃出「振興入住1＋1」專案，住客只要持不限面額之振興券入住，便可以5,000元的專案價，享受精緻客房買1晚送1晚，相當於每晚入住只需2,500元，還可再享栢麗廳自助早餐買1送1，吃住都照顧到了超划算。

▲晶華酒店客房也規劃出「振興入住1+1」專案。（圖／台北晶華酒店提供）
▲晶華酒店客房也規劃出「振興入住1+1」專案。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北時代寓所推出「國旅五倍券晚鳥優惠」。（圖／台北時代寓所提供）
▲台北時代寓所推出「國旅五倍券晚鳥優惠」。（圖／台北時代寓所提供）
台北時代寓所則推出國旅、五倍券晚鳥優惠活動「你拿多少、我折多少」，凡3/15～4/30於官網或電話預訂適用專案，並在4月30日前完成入住，結帳時使用國旅券或紙本五倍券之旅客，即可享有第二晚或同日入住的第二間房費折扣。

如旅客使用票券面額1000元，可享續住一晚或同日入住第二間房折價1000元；使用面額500元，則折價500元，依此類推。（每筆訂單可使用一張國旅券或紙本五倍券，折抵金額上限1,000元）。不只適用所有房型，而且無不適用日；住宿期間還可於被封為「台北市區最美星巴克」時代寓所店，享有餐點及飲品9折優惠（不含包裝食品及商品）。

▲台北時代寓所精選客房。（圖／台北時代寓所提供）
▲台北時代寓所精選客房。（圖／台北時代寓所提供）
▲被封為「台北市區最美星巴克」時代寓所店。（圖／翻攝自星巴克同好會FB）
▲被封為「台北市區最美星巴克」時代寓所店。（圖／翻攝自星巴克同好會FB）

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