五倍券晚鳥家樂福「不限面額」抽iPhone13 客庄券也能用
五倍券晚鳥倒數剩下不到一個月，超值好康加碼一波波，愛買量販剛祭出大小家電加碼「200元換2000元」，家樂福也來強打「不限面額」週週抽iPhone13，還推出「客家好味道」活動，開放全台40間量販賣場、超市可以使用客庄券。在振興券4月底領用截止前，想有效放大五倍券，記得掌握最狂翻10倍《盤點16家優惠懶人包》！吃壽喜燒「滿千送5百」、王品則是不限面額免費送A5和牛；不只飯店住房買1晚送1晚、京站還抽250萬小豪宅住5年；經濟部加碼多開放1.5萬人領用。
提醒振興券晚鳥們，只剩不到一個月就領用截止。家樂福透過店內觀察，發現比起三倍券面額更高的五倍券，有效刺激消費者用來購買家電等較高單價的產品，最新推出紙本振興券優惠三重奏，搭上「家電購物節」鎖定消暑家電給出上半年度超值好康。
第一重會員以紙本振興券不限消費金額，週週抽iPhone13。第二重超美型可口可樂限量小家電享優惠價。第三重「家電購物節」檔期，家電將分為兩階段，4/7～4/14會員專屬單筆購買指定品牌，每滿2,000再送200元家電現金折價券；4/15～4/30單筆使用紙本振興券，購買家電3,000元以上再享5%現金折價券。
夏日以「冷氣、電風扇、果汁機」三大消暑聖品最熱門，業者推薦Tefal高速熱能營養調理機祭出66折的超低優惠；主打「省電、舒適、低噪音」的DC電扇、冷氣，則推出購買任一台變頻冷氣享滿萬現折1,000元（部分品牌除外）；購買1、2級效能冷氣，還可再享減徵貨物稅最高省下2,000元。
而客家委員會去年推出的「客庄券2.0專案」，截至3/31共發行40萬份、每張面額500元，據悉目前領券率9成，用券率僅約為6成。為提升協助振興客庄經濟，業者特別協助推出「客家好味道」檔期，開放家樂福包含竹北店、中壢店、中原店、內壢店、平鎮店、青埔店、豐原店、苗栗店等8家量販店、32家超市，全台共40間客庄門市可以使用客庄券。