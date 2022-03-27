五倍券衝晚鳥加碼「5千變1萬」 週週抽Gogoro、iPhone13
五倍券晚鳥衝加碼，各家百貨業者即將開跑初夏購物節和母親節檔期，也提出誘人優惠回饋加入戰局啦！Global Mall環球購物中心週週抽Gogoro機車、iPhone13及AirPods3；新光三越五倍券最後優惠5千變1萬；還有最狂的京站時尚廣場「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年，再加碼抽15組頂級旅遊。還有王品翻倍爽吃再免費送A5和牛；台北晶華酒店買1晚送1晚回饋7倍；大板根森林溫泉酒店一泊二食下殺5.6折；南港老爺行旅住宿第二晚或第二間半價；北投大地酒店雙人住宿6.3折還加送3千元加菜金。就算手上沒有五倍券，也能放大享受愛買「滿千送千」，限時只到今（27）日止，最高可賺5,000元喔。
Global Mall環球購物中心首波母親節檔期，除了3/31～4/20指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元外，還以多元支付包括聯名卡、行動支付，可享最高18%、點數10倍送、還有銀行禮加碼的回饋。
根據Global Mall統計，使用振興五倍券之消費金額，相較於使用三倍券增長近50%，同時也帶動客單價成長超過30%，買氣相當不錯，在餐飲、高價3C等面向需求大。因此祭出最後一波加碼「紙本振興券週週抽獎」，會員只要持紙本振興券消費，單筆滿1,000元可累積乙次抽獎機會，有機會抽中現在最受歡迎的Gogoro機車、iPhone13、AirPods3及Johnson@Mirror新概念健身魔鏡；如果手上有3張紙本振興券1,000元，分成3筆消費就有3次抽獎機會喔！
為了即將於今年4月底到期的振興五倍券，新光三越特別貼心規畫紙本五倍券專屬優惠，提供多重商品組合誘人優惠，凡持五倍券「任一面額」買美妝指定品牌加碼贈品牌專屬好禮，如ESTEE LAUDER雅詩蘭黛粉持久PRO組 特價2,000元（價值3,101元，下殺64折），限量加贈「Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++5ml」；BOBBI BROWN芭比波朗晶鑽潤色護唇組 特價2,500元（價值4,200元，下殺6折），限量加贈「沁透茉莉淨妝油30ml」等。
而Just Gold鎮金店則讓五倍券5,000元變10,000元！趁現在購入金飾，只要單筆滿25,000元，憑紙本五倍券5,000元立刻變10,000元。還有金安德森天絲兩用被雙人床組特價3,500元（原價23,800元，獨家下殺1.5折）；購買Blueair來思比5210i／5240i空氣清淨機 特價15,380元（原價26,880元，獨家下殺57折），再贈指定款循環扇等。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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