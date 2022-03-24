五倍券晚鳥優惠全民共享！愛買限3天沒券也「滿千送千」
五倍券倒數晚鳥優惠一波波加碼，目前最夯的是五倍券「不限面額消費」，王品翻倍爽吃再免費送A5和牛；台北晶華酒店買1晚送1晚回饋7倍；大板根森林溫泉酒店一泊二食下殺5.6折；南港老爺行旅住宿第二晚或第二間半價；北投大地酒店雙人住宿6.3折還加送3千元加菜金。還有最猛加碼翻10倍、多開放1.5萬人可延長花到5月底不能錯過！但現在就算手上沒有五倍券，也能放大享受「滿千送千」，愛買3/25(五)～3/27(日)限時3天，開放全民共享五倍券晚鳥優惠，最高可賺5,000元！
愛買量販自去年10月「振興五倍券」上路，已累積收券金額達9位數，在使用期限截止前，再次加碼千萬預算，早就把五倍券花完的民眾，終於不用再羨慕別人的晚鳥優惠，愛買3/25(五)～3/27(日)限時3天，幫所有人加碼「滿千送千」，不管有沒有五倍券，人人都可以參加！
只要是HAPPYGO會員於量販賣場，不限支付別單筆付款金額滿1000元送1000元、滿2000元送2000元，單筆最高送5000元滿額現金抵用券（數量有限，贈完為止。使用至5/3）；抵用券有100元、200元、300元、400元四種面額，無論買生鮮食材或高單價家電都可使用。
民眾還可把握3/23(三)～4/6(三)特別祭出「500款春遊商品5折起」活動，搭配新品上市「可口小瓜呆 x RITZ野餐零食箱」、日本東鳩期間限定的「勝利焦糖玉米脆果」、草莓控無法抵擋的「韓國草莓星星餅乾」、「所長爆汁方干」等零嘴餅乾，飲料、烘焙、即食料理，到行李箱、背包等春遊商品，最低5折起優惠。
同時也提醒大家，節能減碳愛地球，愛買響應歐萊德主辦的Earth Hour關燈一小時活動，全台15家門市3/26(六)20:30～21:30響應關燈1小時，將關掉賣場不必要的外觀燈，一同守護地球與希望。