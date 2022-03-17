五倍券晚鳥翻倍！南港老爺行旅第2晚半價 北投大地送3千
實在太羨慕現在手上還有五倍券的民眾，晚鳥優惠好康一波波連發，除了有最猛加碼翻10倍，經濟部還開放多1.5萬人可以延長領用到5月底。現在最夯的是則五倍券「不限面額消費」，可享台北晶華酒店買1晚送1晚、回饋7倍優惠；大板根森林溫泉酒店一泊二食下殺5.6折；連王品也能翻倍爽吃再免費送A5和牛、牛排加量50%。現在南港老爺行旅還推出「3生有幸」住宿第二晚或第二間半價回饋；北投大地酒店「十全十美2.0」優惠專案，下殺6.3折的雙人住宿，還加送3千元加菜金，實在太划算了啊。
走過早期的茶鄉、黑鄉到如今的科技之都，南港老爺行旅特聘荷蘭設計團隊Mecanoo，運用結合歷史之港口、紅磚、茶葉等圖紋元素，規劃時尚客房、藝文公共空間及特色餐廳。搭配國際知名大師李祖原與袁宗南共同操刀的流線建築外觀與燈光設計，集結潮流、文青、藝術於一身。
即將滿3歲的南港老爺行旅，推出「3生有幸｜幸運擁有你 住房專案」加碼優惠，搶攻晚鳥五倍券商機，即日起至4/30，住客使用五倍券「不限面額」消費，入住含Soft Kitchen早餐2客，即可再享住房第二間或第二晚半價優惠（不含早餐）。
幫大家試算，最實惠的旅人客房一晚2321元（第二間或第二晚不含早餐1,160元），到擁有最大空間及城市景觀窗的行旅套房5321元（第二間或第二晚不含早餐2660元），各種房型都適用此優惠。
而貼近自然氛圍的北投大地酒店，則推出振興五倍券「十全十美2.0」住房優惠專案，即日起憑振興券入住大地酒店，即可以10000元（至少需使用振興券2000元），入住雙人住宿奇岩客房一晚，原價15800元下殺將近6.3折優惠。
入住期間享有早餐二客、HAPPY HOUR飲品兩杯，還有SPA 500元抵用券（限90分鐘以上療程）。更大方再加送3000元餐飲抵用金，於館內奇岩一號中餐廳、喜歡中餐廳、月兒彎彎涮涮鍋共3間餐廳，皆可擇一使用。