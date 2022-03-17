五倍券倒數優惠連發！不限面額溫泉酒店一泊二食5.6折
振興五倍券使用期限倒數計時！領取及使用期限都即將於今年4/30止，晚鳥好康一波波曝光，堪稱五倍券最猛加碼翻10倍的「桃園好事乘雙券」；經濟部加碼1.5萬人領用到5月底。六福村主題樂園親子3人同遊只要1千元；王品翻倍五倍券送A5和牛、牛排加量50%。現在有飯店業者推出五倍券「不限面額消費」回饋7倍優惠寵客；以及你拿多少、我折多少的活動，大板根森林溫泉酒店同樣使用不限面額五倍券，入住一晚不只下殺5.6折，而且「一泊二食」含早餐再加贈晚餐！
手上還有五倍券的民眾實在太聰明，晚鳥優惠狂翻好幾倍。位於三峽的大板根森林溫泉酒店，擁有全台灣唯一僅存的低海拔原生亞熱帶雨林，可觀賞蔓生數百年以上的巨藤和高聳入雲的林海，還有豐富植物與昆蟲生態的原始板根森林景觀，並以美人湯泉而聞名。即日起至4/29前提供「振興券平日森呼吸一泊二食住房專案」，平日週一至週四入住板根雙人客房，一泊二食只要5000元＋10%，原價8910元將近下殺5.6折。
除了備有早餐，晚餐再特別加贈太子西餐廳套餐2客（價值550元／客），或可選麗宴中餐廳雙人1100元小合菜。專案內容還包含了露天溫泉SPA，可享受俗稱「美人湯」的無色無味的碳酸氫鈉鹽泉；還有森林入園門票可盡情遊玩。直接在大自然山景中慢活兩天一夜，光想就很Chill。