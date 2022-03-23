五倍券破億搶「250萬小豪宅」 京站加碼抽15組頂級旅遊
推出五倍券最狂加碼「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年的京站時尚廣場，宣布女王購物節「Go購！來場維她命假期」3/31(四)開跑，全館8折起加碼再抽15組「頂級客製化旅遊」療癒行程，包括頂級私廚米其林紅酒品飲之旅、大人系野奢豪華露營、阿里山雲霧瑜珈之旅，還有易遊網郵輪式列車巡禮，包括到宜蘭登繞龜山島、花蓮賞鯨三日遊等，而且一人中獎，兩人同行！
根據Booking.com訂房網站調查，因疫情在經歷重重旅遊限制的一年後，將近約69%的台灣旅人體認到旅遊之於身心靈的重要性，其中高達87%的台灣旅人，認知旅行對自己心理健康的助益比運動、冥想等活動更有效。如此「視假期為維他命」的趨勢，衍生維他命假期一詞，意指能為生活重新注入養分，藉著感受不同景色、體驗不同生活方式、品嚐特別美食等，為心靈重新充電。
振興券帶動消費效益驚人，京站時尚廣場祭出最狂加碼，「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年的夢幻大獎後，光五倍券營收已達破億業績。2022再以「Go購！來場維她命假期」為題打造3/31～5/8女王購物節，除了全館8折起、買4000元送200元，化妝品／內衣／香氛買2000元送200元外；加碼再抽15組「頂級客製化旅遊」行程，一人中獎，兩人同行！
要價近4萬的花蓮山海二日頂級香草療癒之旅；還有價值2萬～近3萬的易遊網郵輪式列車巡禮，可到宜蘭登繞龜山島、與花蓮賞鯨三日遊。或享受美食來場頂級私廚米其林紅酒品飲之旅、大人系野奢豪華露營。還有阿里山雲霧瑜珈之旅、谷關漫旅山林精油療癒二日、金瓜石山城冥想瑜珈之旅擁有治癒能量。Q卡友持當日累計滿5,500元京站發票，即可獲得抽獎機會1次（可累贈） 。
業者更首創官方LINE帳號線上線下直播同步導購；還有百貨首推儲值金，儲值就送美食88折券，再抽儲值金3000元！女王節限定加碼3/31～5/8，單次儲值滿8,800元即可獲得美食88折券8張＋Re Studio瑜珈課程券。
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