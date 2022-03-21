五倍券加碼這最狂！不限面額抽「250萬小豪宅」免費住5年
五倍券晚鳥倒數又有好康狂送！最猛加碼翻10倍大家領用了沒？經濟部還開放多1.5萬人可以延長花到5月底。現在最夯的是則五倍券「不限面額消費」，王品翻倍爽吃再免費送A5和牛、牛排加量50%；台北晶華酒店買1晚送1晚、回饋7倍優惠；大板根森林溫泉酒店一泊二食下殺5.6折；南港老爺行旅住宿第二晚或第二間半價；北投大地酒店雙人住宿6.3折還加送3千元加菜金。京站百貨則提醒大家最後倒數抽獎機會，同樣使用振興五倍券「不限面額」消費，就有機會獲得「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」，而且還有儲值金5000元可抽。
京站百貨公司去年底於壓軸的週年慶活動，響應振興券消費，超狂推出抽房又抽現金的活動！現在面臨五倍券使用期限倒數，業者再加碼搶攻「振興得主就是你」。京站卡友不只獨享加碼送振興金，4/6～4/30只要憑至少任一張紙本振興券，「不限面額」消費單筆滿4000元再加送100元（不得累贈）！而且同樣消費門檻，即日起～4/30，有機會獲得價值約250萬元的「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」共乙名，將於5月抽出。
身為首推儲值金方案的百貨，京站也大方提供振興倒數「儲值金5000元」共50名幸運兒抽獎，而且3月將加碼再抽「儲值金5,000元」共5名。小資族們下班搭捷運經過，就可以順便開逛囉。
※【NOWnews 今日新聞
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