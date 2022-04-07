五倍券晚鳥愛買加碼「200元換2000元」！拚100%返還回饋
五倍券晚鳥倒數剩下不到一個月，超值好康加碼一波波，最狂翻10倍《盤點16家優惠懶人包》你掌握了沒？不只飯店住房買1晚送1晚、吃王品不限面額免費送A5和牛、京站抽250萬小豪宅住5年、經濟部還加碼多開放1.5萬人領用。愛買量販加催買氣，再祭出大小家電最後一波優惠，竟有「限時兩日拿200元換2000元指定大家電神券」，以及「限時1周購買小家電達指定金額門檻，振興五倍券花多少愛買100%返還」；4/7(四)～4/19(二)生日慶更聯合超過100個民生用品品牌，推出滿額折價、滿額送現金或抽萬元好禮等優惠，十足通膨抗漲小確幸！
限時兩日「200元換2000元」指定大家電神券
看準母親節廚電送禮和冷氣購機需求，愛買量販以大小家電分別祭出最後一波振興五倍券晚鳥優惠搶商機。限時4/9(六)和4/10(日)兩日，持「200元振興五倍券」至愛買全台15家分店的客服中心，可兌換「2000元變頻分離式冷氣或55吋(含)以上電視折價券」乙張，於指定日期消費直接現省1800元，推薦給近期有冷氣和電視購買需求的民眾。
限時4/7(四)～4/13(三)1周，購買小家電滿額達指定門檻，「振興五倍券花多少，愛買就100%返還家電現金抵用券」 。凡購買小家電，單筆滿3000元，使用振興五倍券200元送200元家電現金抵用券；滿5000元，使用振興五倍券500元送500元；滿6000元，使用振興五倍券1000元送1000元。單筆最高返還達1000元（部分品牌不適用此活動）。
4/7(四)～4/19(二)生日慶！滿額折價送現金抽萬元好禮
愛買量販4/7(四)～4/19(二)生日慶，將攜手超過100個民生用品品牌主打「超級廠商週」，推出滿額折價、滿額送現金或抽萬元禮品等優惠。凡購買「桂格、得意的一天、天地合補、福樂」，指定活動商品滿399元登錄發票，有機會抽中LG空氣清淨機；購買「刷樂系列商品」滿199元，登錄發票抽小米智慧顯示器50吋等好禮。十足通膨抗漲小確幸還不只這些，愛買的自有品牌再推單筆滿499元現折50元，單筆最高可現折250元。