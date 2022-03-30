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五倍券晚鳥最狂翻10倍！盤點16家優惠懶人包：資訊量超大

▲把握振興五倍券使用期限，《NOWnews今日新聞》盤點16家優惠懶人包。（示意圖／讀者提供）
▲把握振興五倍券使用期限，《NOWnews今日新聞》盤點16家優惠懶人包。（示意圖／讀者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-30 17:09:14

振興五倍券使用期限正式進入最後倒數一個月，從飯店、旅遊、餐飲、百貨通通推出加碼晚鳥優惠搶市，最狂翻10倍、住房買1晚送1晚、不限面額免費送A5和牛、抽250萬小豪宅住5年！《NOWnews今日新聞》一次幫大家盤點16個不可錯過的優惠懶人包，一起放大手中的五倍券！五倍券已經用完的民眾也別傷心，推薦速食密碼優惠、星巴克4/1愚人節快閃抽6杯中杯咖啡免費、以及清明連假全家優惠給大家！

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▲王品餐飲集團幫你的五倍券再翻倍！使用紙本振興五倍券「不限面額」消費兩客套餐的回饋優惠，和牛涮送日本頂級A5黑毛和牛、藝奇贈海釣現流烤魚、西堤則為單客套餐免費升級1.5倍鐵板牛排肉量，等於加量50％！（圖／翻攝自王品牛排Wang Steak FB）
▲王品餐飲集團響應五倍券加碼活動，推出晚鳥回饋優惠。（圖／翻攝自王品牛排Wang Steak FB）
【餐飲美食優惠】

王品餐飲集團：「不限面額」和牛涮送A5和牛　西堤牛排加量50%

王品餐飲集團推出旗下三大品牌響應五倍券加碼活動，和牛涮「晚鳥振興行動」，即日起至4/30，紙本振興五倍券「不限面額」，內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，就免費招待日本頂級A5黑毛和牛一份；四客即招待兩份⋯⋯以此類推，只要於點餐時事先告知參與活動，不管平假日都可使用喔。

藝奇日本料理岩板燒，則憑紙本振興五倍券「不限面額」消費兩客套餐，即贈海釣現流烤魚乙份；消費四客贈兩份⋯⋯依此類推，一樣也是不分平假日，通通可以揪團吃起來。

即日起至4/29，平日憑紙本振興五倍券「不限面額」，到全台西堤牛排用餐消費兩客經典套餐，將為其中一客主餐免費升級重磅肉肉控鐵板牛排，肉量加乘高達1.5倍，等於加大50％！

三澧企業：吃壽喜燒不限面額「滿千送5百」　優惠延長用至5月底

專攻日式美食饗宴的三澧企業，聯合旗下五餐飲品牌，全台總計42家門市，再推出「第2波振興五倍券優惠」。即日起至4/30，「不限面額」使用「紙本」五倍券，至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅，消費用餐滿1,000元即贈送500元電子優惠券（五張百元優惠券，不累計贈送）；而至天吉屋消費滿600元即贈送200元電子優惠券（兩張百元優惠券，不累計贈送）。且電子優惠券的使用期間為即日起至5/31止，等同幫大家自動延長五倍券相關優惠，多了整整一個月的運用時間。

台北六福萬怡酒店：粵亮鴨合宴下殺57折

台北六福萬怡酒店則推出「萬怡振興加碼三重奏」活動，要價9,840元的粵亮鴨合宴，擁有招牌跳跳糖靚皮烤鴨三吃、蟹黃醬燜活龍蝦、黑蒜螺頭燉花膠湯、雲腿金蒜蒸海石斑、仙翁冰糖燉雪梨等菜色，只要持5,000元五倍券就能享用，下殺57折、售價幾乎砍半。連敘日全日餐廳、The Lounge大廳酒吧，甚至外帶外送餐點都有優惠。

▲五倍券晚鳥倒數又有好康狂送！除了最猛加碼翻10倍、經濟部多開放1.5萬人領用外。現在「不限面額消費」，王品翻倍爽吃再免費送A5和牛；台北晶華酒店買1晚送1晚回饋7倍；大板根森林溫泉酒店一泊二食下殺5.6折；南港老爺行旅住宿第二晚或第二間半價；北投大地酒店雙人住宿6.3折加送3千元加菜金。京站百貨則有機會獲得「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」，而且還有儲值金5000元可抽。（圖／京站提供）
▲於京站時尚廣場使用五倍券，有機會抽中「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」。（圖／京站提供）
【百貨回饋抽獎】

京站時尚廣場：不限面額抽「250萬小豪宅」免費住5年

京站時尚廣場加碼「振興得主就是你」活動，4/6～4/30京站卡友只要憑至少任一張紙本振興券，「不限面額」消費單筆滿4000元再加送100元（不得累贈），即有機會抽中：「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」共乙名(價值約250萬)／「儲值金5000元」共50名。3月加碼抽出「儲值金5000元」共5名。

Global Mall環球購物中心：週週抽GogoroiPhone13

Global Mall環球購物中心祭出最後一波加碼「紙本振興券週週抽獎」，會員只要持紙本振興券消費，單筆滿1,000元可累積乙次抽獎機會，有機會抽中現在最受歡迎的Gogoro機車、iPhone13、AirPods3及Johnson@Mirror新概念健身魔鏡；如果手上有3張紙本振興券1,000元，分成3筆消費就有3次抽獎機會喔！

新光三越：五倍券專屬優惠商品「5千變1萬」

新光三越特別規畫紙本五倍券專屬優惠，提供多重商品組合誘人優惠，凡持五倍券「任一面額」買美妝指定品牌加碼贈品牌專屬好禮，如ESTEE LAUDER雅詩蘭黛粉持久PRO組 特價2,000元（價值3,101元，下殺64折），限量加贈「Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++5ml」；BOBBI BROWN芭比波朗晶鑽潤色護唇組 特價2,500元（價值4,200元，下殺6折），限量加贈「沁透茉莉淨妝油30ml」等。

而Just Gold鎮金店則讓五倍券5,000元變10,000元！趁現在購入金飾，只要單筆滿25,000元，憑紙本五倍券5,000元立刻變10,000元。還有金安德森天絲兩用被雙人床組特價3,500元（原價23,800元，獨家下殺1.5折）；購買Blueair來思比5210i／5240i空氣清淨機 特價15,380元（原價26,880元，獨家下殺57折），再贈指定款循環扇等。

▲五倍券晚鳥優惠又一家！使用不限面額五倍券，入住三峽大板根森林溫泉酒店，兩天一夜不只下殺56折，而且「一泊二食」含早餐再加贈晚餐！（圖／翻攝自大板根森林溫泉酒店FB）
▲使用不限面額五倍券，入住三峽大板根森林溫泉酒店，兩天一夜不只下殺56折，而且「一泊二食」含早餐再加贈晚餐！（圖／翻攝自大板根森林溫泉酒店FB）
【飯店住宿優惠】

台北晶華酒店：翻7倍優惠　買1晚送1晚

台北晶華酒店即日起至4/30推出「振興消費 千元Fun送」優惠活動，消費者只要持任一面額的振興券至晶華酒店餐廳或住宿消費，即可獲得兩張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券；而下載晶華會APP後，再憑此券於平台上的「五倍券振興專區」消費，可享有將近65折的回饋，包括餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵都能使用，換算下來使用五倍券「不限面額消費」，最高可獲得將近7倍優惠回饋。

而晶華酒店客房也規劃出「振興入住1＋1」專案，住客只要持不限面額之振興券入住，便可以5,000元的專案價，享受精緻客房買1晚送1晚，相當於每晚入住只需2,500元，還可再享栢麗廳自助早餐買1送1，吃住都照顧到了超划算。

台北君悅酒店：翻1.5倍「龍蝦住房」免費升等

台北君悅酒店自3/29～4/10期間，於官網限定推出平日每晚3,999元整「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」住房專案，只要持五倍券就可免費升等至豪華客房（12坪含浴缸），而且專案包含雙人凱菲屋早餐買1送1及超狂「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」餐盒，還可累積會員點數及房晚。

大板根森林溫泉酒店：「不限面額」一泊二食＋泡湯5.6折

三峽大板根森林溫泉酒店，即日起至4/29前提供「振興券平日森呼吸一泊二食住房專案」，平日週一至週四「不限面額」入住板根雙人客房，一泊二食只要5000元＋10%，原價8910元將近下殺5.6折。

除了備有早餐，晚餐再特別加贈太子西餐廳套餐2客（價值550元／客），或可選麗宴中餐廳雙人1100元小合菜。專案內容還包含了露天溫泉SPA，可享受俗稱「美人湯」的無色無味的碳酸氫鈉鹽泉；還有森林入園門票可盡情遊玩。直接在大自然山景中慢活兩天一夜，光想就很Chill。

▲五倍券晚鳥倒數再放大！飯店、遊樂園、百貨紛紛祭出相關優惠，現在持振興券入住宜蘭綠舞贈送換穿經典浴衣、手刷抹茶或手作和菓子體驗三選一，還有機會享受12歲(含)以下1位加人不加價！（圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）
▲持振興券入住宜蘭綠舞贈送換穿經典浴衣、手刷抹茶或手作和菓子體驗三選一，還有機會享受12歲(含)以下1位加人不加價！（圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）
南港老爺行旅：「不限面額」住房第二間或第二晚半價

南港老爺行旅，推出「3生有幸｜幸運擁有你  住房專案」加碼優惠，搶攻晚鳥五倍券商機，即日起至4/30，住客使用五倍券「不限面額」消費，入住含Soft Kitchen早餐2客，即可再享住房第二間或第二晚半價優惠（不含早餐）。

宜蘭綠舞：送浴衣、抹茶或和菓子體驗三選一　「1招」加人不加價

宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「振興券住房專案」，即日起至4/28，週一至週四平日持振興券入住「玥-山景雙人客房」優惠5,500元或「嵐-家庭四人客房」優惠1,1000元，換算下來等於每人只要2,750元，還依房型贈送換穿經典浴衣、手刷抹茶或手作和菓子體驗三選一。於活動期間持振興五倍券入住套房與Villa房型，綠舞再加贈12歲(含)以下1位加人不加價（含早餐）。

▲台北時代寓所精選客房。（圖／台北時代寓所提供）
▲台北時代寓所精選客房。（圖／台北時代寓所提供）
台北時代寓所：續住第二晚或入住第二間「你拿多少，我折多少」

台北時代寓所推出國旅、五倍券晚鳥優惠活動「你拿多少、我折多少」，凡3/15～4/30於官網或電話預訂適用專案，並在4月30日前完成入住，結帳時使用國旅券或紙本五倍券之旅客，即可享有第二晚或同日入住的第二間房費折扣。

如旅客使用票券面額1000元，可享續住一晚或同日入住第二間房折價1000元；使用面額500元，則折價500元，依此類推。（每筆訂單可使用一張國旅券或紙本五倍券，折抵金額上限1,000元）。不只適用所有房型，而且無不適用日；住宿期間還可於被封為「台北市區最美星巴克」時代寓所店，享有餐點及飲品9折優惠（不含包裝食品及商品）。

北投大地酒店：入住下殺6.3折再送3000元加菜金

北投大地酒店推出振興五倍券「十全十美2.0」住房優惠專案，即日起憑振興券入住大地酒店，即可以10000元（至少需使用振興券2000元），入住雙人住宿奇岩客房一晚，原價15800元下殺將近6.3折優惠。

入住期間享有早餐二客、HAPPY HOUR飲品兩杯，還有SPA 500元抵用券（限90分鐘以上療程）。更大方再加送3000元餐飲抵用金，於館內奇岩一號中餐廳、喜歡中餐廳、月兒彎彎涮涮鍋共3間餐廳，皆可擇一使用。

▲五倍券還沒用完的民眾有福了！六福旅遊集團發出「五倍券全攻略」，只要民眾拿出五倍券總額1,000元，就能親子3人暢遊六福村主題樂園；持任一面額五倍券，消費入住關西六福莊官網指定專案，即享免1成服務費優惠，還可加購2.6折住宿券；台北六福萬怡酒店要價9,840元、擁有烤鴨三吃的粵亮鴨合宴，則持5,000元五倍券就能享用，等於下殺57折。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園FB）
▲六福旅遊集團發出「五倍券全攻略」，只要民眾拿出五倍券總額1,000元，就能親子3人暢遊六福村主題樂園。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園FB）
【遊樂園好康通關】

六福村：親子3人入園只要1000元

大人小孩都愛的六福村主題樂園，親子3人入園只要五倍券總額1,000元（不限面額），如兩大一小、一大兩小的組合，至少搭配一位12歲以下孩童（須出示本人身分證或健保卡），換算下來將近達3.7折優惠；若遊園組合為兩大或一大一小，也可以使用此優惠。

即日起至4/30，只要持任一面額五倍券，消費入住關西六福莊官網指定專案，即享住宿免1成服務費優惠；入住當天還可以現金5千元，加購總價值超過1萬8千元的平日3人住宿券一張，並享「六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次好禮」二選一，等同下殺2.6折。

▲六福旅遊集團線上旅展推「關西六福莊動物歷險記專案」可以與動物為鄰。（圖／業者提供）
▲關西六福莊可以與動物為鄰。（圖／關西六福莊提供）
【最後幸運兒加碼】

桃園好事乘雙券：堪稱最猛加碼翻10倍！

幸運兒能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券，在全台7-11門市ibon機台兌換取券超方便，兌換日期只到今天3/30！使用期限到4/30止。快查詢自己有沒有中獎！

經濟部加碼1.5萬人領用到5月底

經濟部為保障今年4月份出生之新生兒領券權益，日前修正振興五倍券發放辦法，針對4/1至4/30出生的新生兒，若生母或生父具領取振興五倍券資格，只要憑新生兒出生證明等文件，即可至郵局領取紙本五倍券；以目前一天約有500名新生兒推估，將有1.5萬人受惠。又考量五倍券截止進入倒數階段，還可選擇改領等值郵政禮券，將不受制於五倍券使用期限，可延長使用至5月底前。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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