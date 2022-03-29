五倍券晚鳥翻1.5倍！衝清明連假 君悅龍蝦住房免費升等
五倍券倒數晚鳥加碼又來了！台北君悅搶攻國旅、清明連假市場，整個4月鎖定家庭客層推出超狂食宿專案優惠，超人氣「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」3,999元住房專案回歸，持五倍券入住再免費升等12坪含浴缸的豪華客房，還享雙人凱菲屋早餐買1送1！別忘記還有王品翻倍爽吃再免費送A5和牛；六福村12歲以下0元免費玩；高雄義大遊樂世界12歲以下只要1元；台北晶華酒店親子郵輪帶上2位兒童都免費；台北凱達大飯店4月兒童用餐免費。百貨則有Global Mall環球購物中心週週抽Gogoro機車、iPhone13及AirPods3；新光三越最後加碼5千變1萬；還有最狂的京站時尚廣場「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年，再加碼抽15組頂級旅遊。
台北君悅3/29～4/10期間，於官網限定推出平日每晚3,999元整「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」住房專案，只要持五倍券就可免費升等至豪華客房（12坪含浴缸），而且專案包含雙人凱菲屋早餐買1送1及超狂「波士頓龍蝦＋火烤豬肋排」餐盒，還可累積會員點數及房晚。
自3月起開賣的「笑笑羊主題假期」獲得好評，統計至7月底前每週末住房皆逾9成，現在平日入住101景觀客房每晚5,999元起、君悅套房每晚7,199元起，專案內含凱菲屋雙人早餐、特製迎賓甜點盤及精美贈禮，而且每房至多兩位12歲以下兒童免費入住，房客可獨享五樓笑笑羊兒童專區，一同體驗手做黏土、塗色等親子活動。
4/1～4/30兒童月限定「萌」料理上桌，凱菲屋主廚胡政裕獻上超吸睛「多力多滋豆皮壽司」、「肉鬆米果炸壽司」，搭配夏威夷炒飯、翡翠蝦仁燴豆腐、可愛小豬造型奶黃流沙包等多款童趣料理；Ziga Zaga副主廚劉學松推出融匯蜂蜜烤葡萄、維吉尼亞火腿、瑪札瑞拉乳酪球、鵪鶉蛋的「童趣義饌」義式套餐。即日起至4/17前，Baguette禮品烘焙坊點心房主廚陳建佑，獻上多款驚奇巧克力工藝彩蛋、美式經典胡蘿蔔蛋糕等復活節限定甜點。
台北君悅持續強打振興五倍券餐飲消費放大1.5倍優惠，整個4月將鎖定家庭客層，於凱菲屋及Ziga Zaga都為兒童打造主題餐點，4/1～4/17期間凡於館內餐廳單筆消費滿2,000元，加碼享萬元好禮抽獎資格，祭出超人氣「笑笑羊主題房住宿」、「Le Petit Chef小廚師用餐免費」及Apple iPad Air等驚喜大獎吸客；與兒童共桌用餐，還可多贈抽獎券一張。