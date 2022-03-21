清明連假義大世界「12歲以下」1元爽玩 同行也只要580元
大小朋友最愛的連假又來啦！清明兒童節4天假期，即使沒有五倍券、國旅券也能掌握有感回饋？六福村4/2～4/5入園通通可享「學童價優惠」優惠699元，並直接招待未滿12歲兒童0元免費玩。高雄義大遊樂世界則於4/1～4/5連假期間推出12歲以下兒童入園只要1元，而且13歲以上同行者只要580元，趕快揪親朋好友一起嗨翻天。
義大遊樂世界Fun大你的一塊錢，於清明兒童連假4/1～4/5期間，推出12歲以下兒童入園只要1元，13歲以上同行者只要580元，就能一起玩翻義大遊樂世界全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施。（此優惠方案一名成人僅限搭配一名學童，並限現場票亭同時購票入園）。
而且適逢兒童節，慶祝活動推陳出新，親子遊客喜愛的兒童劇場，4/1起將推出全新兒童劇「有熊麥照」，透過表演呼籲大小朋友一起維護森林的美麗樣貌，寓教於樂提倡環保。
園內設置大型積木拼成的義大吉祥物供遊客合拍美照，於官方粉專推出「找出屬於你的兒童節」活動，連假期間每日前100名遊客，只要在園區內與3座用積木打造的吉祥物一起拍照打卡，上傳粉絲專頁即可兌換限量好禮。