國旅券沒用完？「這招」自動延長9個月 訂房現省2000元
國旅券、五倍券使用期限即將至4/30止。倒數時刻超多五倍券晚鳥優惠大放送！最猛加碼翻10倍、經濟部開放多1.5萬人可延長花到5月底。現在最夯的是則五倍券「不限面額消費」，王品翻倍爽吃再免費送A5和牛；台北晶華酒店買1晚送1晚回饋7倍；大板根森林溫泉酒店一泊二食下殺5.6折；南港老爺行旅住宿第二晚或第二間半價；北投大地酒店雙人住宿6.3折還加送3千元加菜金。最狂的是京站百貨推出不限面額抽「250萬小豪宅」免費住5年，還有儲值金5000元可抽。不讓五倍券專美於前，現在要教大家「這招」自動延長國旅券使用期限9個月，而且訂房現省2000元！
交通部觀光局去年響應政府振興五倍券，推出面額1000元的國旅券，共送出240萬個幸運名額，可在旅行業、旅宿業及觀光遊樂業、或領有溫泉標章之業者、本局國家風景區管理處主辦促參案商家及經濟部核准之觀光工廠消費折抵。日前公布目前使用率僅約45%，剩下倒數約一個多月的使用期限，國旅券還沒用完怎麼辦？
亞洲訂房網AsiaYo推出專屬國旅券的訂房介面，為大家整理好完整國旅券懶人包，舉凡使用國旅券找住宿及飯店，還有優惠活動內容一目瞭然；連哪些店家可使用的範圍也通通幫你整理好；到現在還沒領用國旅券的民眾，專頁上連中籤查詢和領取教學也都找得到，非常方便。
最棒的是，身為OTA訂房平台的AsiaYo，本身擁有旅遊業代收代付的特性，只要在國旅券使用期限的4/30前，於平台消費訂房，現在就可以開始預訂4/30後的旅宿行程；而且依照各飯店的房況檔期，目前最久可以預訂到9個月之後的房型，相當於為大家自動延長國旅券旅遊規劃的期限！近期擠不出時間享受國旅券的民眾，不妨手刀先規劃下半年旅程吧。
AsiaYo行銷長游棨元表示：「根據平台研究發現，如今的國旅券低使用率，主要是因為旅客不知道該如何使用」，因此推出優化專頁服務。他進一步分享「我們也研究觀察出旅客對於國內飯店的『附加型優惠』最為重視」，因此平台便爭取更多房間免費升等、延遲退房、贈送餐券等促銷福利提供給旅客。
同時AsiaYo還與永豐銀行聯手推出夢行卡專屬三重優惠專案，針對使用國旅券訂房的民眾，首刷贈送1000元訂房金，加上原本國旅券面額1000元，等於現省2000元；第二重訂房可享日韓7%、全站6%的AsiaYo訂房金回饋，加上卡片原本的5%現金回饋，最多可享國外12%、國內11%的訂房優惠；第三重則是星級飯店獨家卡友禮遇，包括台南晶英酒店、淡水福容大飯店、板橋凱薩飯店等可免費升等；其他還有延遲退房、贈送餐食票券等好康優惠，都可在AsiaYo國旅券專屬網站查詢得到。