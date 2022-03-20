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清明連假六福村全部學童票省300！「這年紀」更爽免費玩

▲六福村於清明兒童節連假4/2～4/5止，全民入園通通可享「學童價優惠」699元，人人現省300元！而且直接招待未滿12歲兒童免費玩。（圖／六福村提供）
▲六福村於清明兒童節連假4/2～4/5止，全民入園通通可享「學童價優惠」699元，人人現省300元！而且直接招待未滿12歲兒童免費玩。（圖／六福村提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-20 11:46:49

清明兒童節連假即將到來，春暖花開的4天假期，一家大小去哪兒可以玩得開心又成功守住父母荷包、即使沒有五倍券也能掌握有感回饋？六福村結合主題遊樂園與動物園，受到各年齡層喜愛，可以搭乘猛獸巴士近距離欣賞孟加拉虎及非洲獅，還能挑戰「大怒神」與「笑傲飛鷹」的快感，現在更在中央噴泉區打造波波球花海超療癒。園方為慶祝兒童節，不只獨厚小孩，大方送禮給全民！不管出社會幾年，早就已經是大人的你，4/2～4/5入園通通可享「學童價優惠」，人人現省300元！而且直接招待未滿12歲兒童0元免費玩，親朋好友一起揪起來返老還童啦。

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▲打完3劑疫苗，在228連假期間前往六福村主題樂園遊玩，可享有3.3折門票優惠。（圖／業者提供）
▲清明兒童節遊六福村主題樂園全民享有「學童價」人人現省300元，未滿12歲兒童直接0元免費玩。（圖／六福村提供）
高人氣的「六福村主題遊樂園」，可近距離觀賞動物、又能挑戰遊樂設施，一直受到大小朋友的歡迎。適逢清明兒童節4天連假，園方盛大回饋，不讓小孩專美於前，招待全民4/2～4/5止入園都享有「學童價」優惠699元，相較於全票原價999元，每個人當場現省300元！

同時間更直接招待未滿12歲兒童0元免費玩，需搭配出示本人身分證、健保卡或戶口名簿，凡出生日期為2010年4月3日以後者，即符合免費資格。

大家一起搭乘猛獸巴士近距離欣賞孟加拉虎及非洲獅的英姿雄風，還能挑戰「大怒神」自由落體的快感、「笑傲飛鷹」瞬間最高時速122公里的速度感，現在中央噴泉區還打造了近期熱夯的波波球花海，玩累了直接就地野餐、拍美照，有夠療癒。

▲六福村主題樂園擁有不少刺激的遊樂設施，滿足挑戰的快感。（圖／六福村提供）
▲六福村主題樂園擁有不少刺激的遊樂設施，滿足挑戰的快感。（圖／六福村提供）

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