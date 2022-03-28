最低0元！清明連假12歲以下兒童　7家樂園飯店優惠懶人包

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六福村結合主題遊樂園與動物園，受到各年齡層喜愛，可以搭乘猛獸巴士近距離欣賞孟加拉虎及非洲獅，還能挑戰「大怒神」與「笑傲飛鷹」的快感，現在更在中央噴泉區打造波波球花海超療癒。為慶祝兒童節，六福村不只獨厚小孩，不管出社會幾年，早就已經是大人的你，4/2～4/5入園通通可享「學童價優惠」，人人現省300元！而且直接招待未滿12歲兒童0元免費玩，（需搭配出示本人身分證、健保卡或戶口名簿，凡出生日期為2010年4月3日以後者，即符合免費資格），親朋好友一起揪起來返老還童啦。
Xpark：限定「童樂套票」現省250元！KKday獨家販售
Xpark延續2022年初推出的大型企劃「Xbook～流向我們的物語～」，透過五感享受海底之書的魅力。4月起加碼推出兒童節限定「Xpark童樂套票」及互動式猜謎遊戲「Xbook Quiz」，期間內購買此套票（內含成人票*1＋兒童票*1），即可免費兌換限定兒童節優惠好禮：「Penguin漂浮氣泡飲」或「想像力創造禮包」二選一，價值800元，現售550元，只在KKday獨家販售。
高雄義大遊樂世界：12歲以下兒童入園只要1元！同行者580元
義大遊樂世界Fun大你的一塊錢，於4/1～4/5清明兒童連假期間，推出12歲以下兒童入園只要1元，而且13歲以上同行者只要580元，就能一起玩翻義大遊樂世界全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施。（此優惠方案一名成人僅限搭配一名學童，並限現場票亭同時購票入園）。
台北晶華酒店：「親子郵輪」贈送2位「12歲以下兒童」免費入住
台北晶華酒店看準4月連假商機，自4/1～4/17連續三個週末推出節慶限定版「晶華親子郵輪・尋蛋獵遊航程」住房優惠，專案只要兩人成行，就加碼贈送2位「12歲以下兒童」免費入住五星級客房，孩童快樂參加「尋蛋獵遊」活動、尋找晶華邦妮兔「Where's Bunny」抽獎、還有大哥哥大姊姊陪玩創意手作課程，並享有「全天候郵輪式Lounge」餐飲。
每房每晚含柏麗廳自助式早餐價格為6,980元起，官網訂房加購高鐵車票再享全台最低7折優惠。
台北遠東香格里拉：「親子俱樂部」手作課程／親親寶貝假期優惠
台北遠東香格里拉於4/2～4/5兒童連假期間，限定推出童趣好玩的「香格里拉親子俱樂部」，每位僅需850元即可體驗包含繽紛粉彩畫、鑰匙圈編織、療癒禪繞畫等三堂手作課程；或直接入住「親親寶貝假期」專案，可免費招待兩位12歲以下兒童體驗「香格里拉親子俱樂部」，闔家入住舒適客房或套房、悠閒享受豐盛早餐，再帶童趣可愛的獨家好禮回家。
雲品溫泉酒店：兒童護照加碼「DiDi大富翁」！4月平日兒童住房半價
雲品溫泉酒店發行3至12歲小朋友專屬的「DiDi兒童護照」，凡4月份入住且符合年齡的小朋友都可免費獲得專屬護照，每次入住雲品參加指定活動便可持護照集章，累計兌換特別禮遇成為最尊榮的雲品小小VIP，完成所有集章的小朋友將獲下回入住一晚免費。
挑戰「兒時記趣」趣味闖關成功即可獲得扭蛋獎勵；4/2～4/5加碼「DiDi大富翁」活動，激發童心未泯的大小朋友參加遊戲贏籌碼換獎品。4月平日限定「兒童暢遊」住房專案，每晚僅需13,238元起，即可享第一位兒童半價入住。
台北凱達大飯店：4月「有福童饗」招待「12歲以下兒童」免費用餐
台北凱達大飯店的百宴自助餐廳推出「有福童饗」兒童月活動，4月份只要由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午／晚餐，凱達便直接招待「12歲以下兒童」免費用餐。平日午餐一大一小只要935元（原價1402元），假日午晚餐一大一小也只要1155元（原價1732元），等同於下殺6.7折的優惠。
「一童趣旅行」住房專案為4月兒童月加碼，每房只要2188元起，可免費升等至家庭三人房，限量再贈資深媒體人姚詠中（CoCo姐姐）繪本童書一本；家庭四人房每房2738元，限量贈送童書與畫筆，再免費享用Mini Bar。