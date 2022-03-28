國旅券倒數Klook祭「買千送2千」！加碼翻10倍最高送萬元
國旅券、五倍券使用期限只到今年4/30止，倒數時刻超多振興券晚鳥優惠紛紛出籠，除了加碼翻倍，各家百貨開跑購物節和母親節檔期，也提出五倍券誘人優惠加入戰局，Global Mall環球購物中心週週抽Gogoro機車、iPhone13及AirPods3；新光三越五倍券最後優惠5千變1萬；最狂的京站時尚廣場「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年，再加碼抽15組頂級旅遊；還有王品翻倍爽吃再免費送A5和牛。不讓五倍券專美於前，現在除了教大家「這招」自動延長國旅券使用期限9個月；Klook更加碼國旅券「買千送2千」最高翻10倍送出萬元！
Klook去年推出「買千送千、最高送五千」國旅券加碼回饋，獲得市場熱烈迴響，有效帶動國旅券使用。台灣資深市場行銷總監林耀民表示「從去年11月到今年2月，國旅券整體使用量約有5成用於旅遊活動商品，其中最為熱銷的是主題樂園，其次則為飯店住宿商品，占比約3成」；加碼活動同時也帶動了市場效益成長，他進一步分析「統計使用國旅券結帳的訂單，平均每單金額為2,930元，等於放大千元國旅券近3倍的經濟效益」，Klook因此信心滿滿，在倒數使用期限之際提高加碼，加倍旅遊金回饋金額最高送出萬元！
即日起Klook推出國旅券「買千送兩千、最高送萬元」最後一波加碼，旅客只要使用國旅券在Klook上訂購高鐵國旅聯票或各種國旅商品，如奪下Klook「2021國旅熱銷體驗年度Top 10」第一名的遠雄海洋公園、可近距離與超萌水豚君互動的鹿境梅花鹿生態園區、及號稱大人版遊樂園的十鼓仁糖文創園區等，只要預訂成功後，Klook將再拋送總價2,000元的旅遊金，能作為折抵美食、住宿、或其他體驗行程使用。
如果在Klook上使用國旅券成功預訂飯店住宿，無論是到台北老爺大酒店感受貼心的日式飯店服務、或是去台中大毅老爺行旅在特殊造型窗邊拍攝網美照等，都可獲得放大國旅券價值10倍、價值10,000元的旅遊金。而且即日起至4/5前，於Klook使用國旅券購買商品且結帳成功，再抽「1年無限次暢遊屏東海生館」。