台北晶華12歲以下免費住！親子郵輪「1招」加碼2兒童免費
▲台北晶華酒店看準4月連假商機，自4/1～4/17連續三個週末推出節慶限定版「晶華親子郵輪・尋蛋獵遊航程」住房優惠，專案只要兩人成行，就加碼贈送2位「12歲以下兒童」免費入住。最受歡迎的晶華邦妮兔不定時出沒在酒店各處，和大小朋友玩翻Where's Bunny躲迷藏遊戲。（圖／台北晶華酒店提供）
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▲台北晶華酒店看準4月連假商機，自4/1～4/17連續三個週末推出節慶限定版「晶華親子郵輪・尋蛋獵遊航程」住房優惠，專案只要兩人成行，就加碼贈送2位「12歲以下兒童」免費入住。最受歡迎的晶華邦妮兔不定時出沒在酒店各處，和大小朋友玩翻Where's Bunny躲迷藏遊戲。（圖／台北晶華酒店提供）
清明兒童節4天連假該怎麼開心玩又吃超飽呢？六福村4/2～4/5招待未滿12歲兒童
0元免費玩，人人入園享「學童價優惠」；高雄義大遊樂世界4/1～4/5推出12歲以下兒童入園 只要1元，而且13歲以上同行者只要580元。台北凱達大飯店則4月招待「12歲以下兒童」 免費用餐！就算不靠 五倍券、 國旅券加碼，也能有訣竅讓一家子 吃好吃滿。台北晶華酒店看準4月連假商機，自4/1～4/17連續三個週末推出節慶限定版「晶華親子郵輪・尋蛋獵遊航程」住房優惠，專案只要兩人成行，就加碼贈送2位「12歲以下兒童」免費入住。
不只連假4天有得玩，台北晶華酒店自4/1～4/17連續三個週末，推出節慶限定版「晶華親子郵輪・尋蛋獵遊航程」住房優惠，入住五星級客房、參加「尋蛋獵遊」活動、尋找晶華邦妮兔「Where's Bunny」抽獎、還有大哥哥大姊姊陪玩創意手作課程，並享有「全天候郵輪式Lounge」餐飲。 ▲孩童入住即贈VIK（very important kid）通行證，可盡情享受哈根達斯冰淇淋與夢幻甜品車的甜蜜滋味。（圖／台北晶華酒店提供）
兔子姐姐和晶華邦妮兔將帶領小朋友們前往酒店旁的14、15號公園，活動，在廣闊的草原上「尋蛋獵遊」找尋藏於各處的彩蛋，並進行刺激的滾蛋競賽；郵輪管家團隊精心策畫的「創意手作課程」，帶領孩童體驗完成屬於自己的藝術作品。
最受小朋友歡迎的晶華邦妮兔，還會不定時出沒在酒店各處，和住客展開「Where's Bunny」躲迷藏遊戲，只要找到晶華邦妮兔合影上傳臉書，就有機會得到以鴕鳥蛋製作而成的巨型復活節蛋糕—晶華出奇蛋（價值1,280元）。專案內的「全天候郵輪式Lounge」餐飲，讓住客們可以無限享用美味甜點、Häagen-Dazs冰淇淋、午晚間輕食與軟性飲料。 ▲眾多兔子哥哥姐姐和晶華邦妮兔將帶領小朋友們前往戶外公園，找尋藏於各處的彩蛋。（圖／台北晶華酒店提供） 台北晶華酒店為了服務12歲以下的小小住客們，打造多項專屬禮遇，在供應早餐的柏麗廳有專為兒童設計的主題餐檯，讓小朋友更盡興享受「CNN唯一推薦台北必吃自助餐廳」；小小貴賓們都將獲贈「VIK（very important kid）通行證」，住宿期間可無限次數至柏麗廳取用Häagen-Dazs冰淇淋，並享受大廳的夢幻甜品車；帶著「麗晶精品獵蛋行動卡」，依據線索尋找藏於麗晶精品店家的彩蛋貼紙，成功尋獲6張貼紙則可兌換專屬禮品。 ▲Where's Bunny活動找到晶華邦妮兔並合影上傳，就有機會得到以鴕鳥蛋製成的巨型復活節蛋糕「晶華出奇蛋」。（圖／台北晶華酒店提供）
而且專案只要兩人成行，就加碼贈送2位「12歲以下兒童」免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐價格為6,980元起，官網訂房加購高鐵車票再享全台最低7折優惠。