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清明連假衝一波！台北凱達4月兒童用餐免費　住房再升等

▲清明節、兒童節4天連假將至，不只六福村和義大遊樂世界遊玩有優惠，台北凱達大飯店推出划算的餐飲與住房專案，整個4月招待「12歲以下兒童」免費用餐，沒有五倍券、國旅券加碼也能好好享受。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲清明節、兒童節4天連假將至，不只六福村和義大遊樂世界遊玩有優惠，台北凱達大飯店推出划算的餐飲與住房專案，整個4月招待「12歲以下兒童」免費用餐，沒有五倍券、國旅券加碼也能好好享受。（圖／台北凱達大飯店提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-22 11:00:082022-03-22 11:11:39

清明節、兒童節4天連假，大家一定摩拳擦掌，不管是好好玩、好好吃，還是好好睡，掌握優惠享受回饋都是必須的，即使沒有五倍券國旅券加碼，也能有訣竅讓自己吃好吃滿。家庭讀者們有福了！除了六福村4/2～4/5招待未滿12歲兒童0元免費玩，人人入園享「學童價優惠」外；高雄義大遊樂世界4/1～4/5則推12歲以下兒童入園只要1元，而且13歲以上同行者只要580元。台北凱達大飯店則推出划算的餐飲與住房專案，整個4月招待「12歲以下兒童」免費用餐！

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▲有對搞怪眼睛的牛肉起司漢堡。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲有對搞怪眼睛的「牛肉起司漢堡」。（圖／台北凱達大飯店提供）
因應清明兒童連假，台北凱達大飯店推出餐飲與住房專案搶攻寵兒商機，旗下百宴自助餐廳於4月份推出「有福童饗」之兒童月活動，只要由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午／晚餐，凱達便直接招待「12歲以下兒童」免費用餐。

百宴自助餐廳現任主廚梁峰豪，為了有福童饗專案，特別以均衡飲食的概念，打造多道繽紛兒童主題創意料理，有最受孩子喜愛的牛肉起司漢堡，鮮蝦壽司球、海苔熱狗等特製餐點，還有歐美國家復活節必吃的「魔鬼蛋」，以及超萌小老虎、麵包超人、天竺鼠等卡通造型的杯子蛋糕甜點，一次萌翻小孩與大人。

▲兒童主題創意料理「萌臉杯子蛋糕」。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲兒童主題創意料理「萌臉杯子蛋糕」。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲4月兒童月「一童趣旅行」住房專案，每房只要2,188元起，加碼免費升等至家庭三人房。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲4月兒童月「一童趣旅行」住房專案，每房只要2,188元起，加碼免費升等至家庭三人房。（圖／台北凱達大飯店提供）
台北凱達大飯店的百宴自助餐廳「有福童饗」，平日午餐一大一小只要935元（原價1402元），假日午晚餐一大一小也只要1155元（原價1732元），等同於下殺6.7折的優惠。

住房部分則有「一童趣旅行」專案為4月兒童月加碼，每房只要2188元起，可免費升等至家庭三人房，限量再贈資深媒體人姚詠中（CoCo姐姐）繪本童書一本；家庭四人房每房2738元，限量贈送童書與畫筆，再免費享用Mini Bar。

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