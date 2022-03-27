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五倍券晚鳥夠狂！吃壽喜燒「滿千送5百」　優惠用到5月底

▲五倍券晚鳥優惠真的太狂了！不只加碼翻倍，還幫大家自動延長使用期限到5月底。擁有MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta與天吉屋等五家日式餐飲品牌的三澧企業，推出回饋高達50％的第2波振興五倍券優惠，不限面額消費「滿千送5百」。（圖／三澧企業提供）
▲五倍券晚鳥優惠真的太狂了！不只加碼翻倍，還幫大家自動延長使用期限到5月底。擁有MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta與天吉屋等五家日式餐飲品牌的三澧企業，推出回饋高達50％的第2波振興五倍券優惠，不限面額消費「滿千送5百」。（圖／三澧企業提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-27 12:24:33

五倍券晚鳥優惠真的太狂了！不只加碼翻倍，還幫大家自動延長使用期限到5月底。擁有MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta與天吉屋等五家日式餐飲品牌的三澧企業，全台總計42家門市，推出回饋高達50％的第2波振興五倍券優惠，不限面額消費「滿千送5百」。各家百貨開跑購物節和母親節檔期，也提出五倍券誘人優惠加入戰局，Global Mall環球購物中心週週抽Gogoro機車、iPhone13及AirPods3；新光三越五倍券最後優惠5千變1萬；最狂的京站時尚廣場「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年，再加碼抽15組頂級旅遊；還有王品翻倍爽吃再免費送A5和牛。就算手上沒有五倍券，也能放大享受愛買「滿千送千」，限時只到今（27）日止，最高可賺5,000元喔。

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根據財政部統計，目前紙本五倍券已有85%消費運用，尚有15%、將近約147億元未使用，使得不少業者紛紛趕在4/30使用期限前，推出晚鳥優惠搶市。專攻日式美食饗宴的三澧企業，聯合旗下五餐飲品牌，全台總計42家門市，再推出「第2波振興五倍券優惠」。

▲天吉屋「櫻海老咖哩烏龍麵」。（圖／三澧企業提供）
▲天吉屋「櫻海老咖哩烏龍麵」。（圖／三澧企業提供）
即日起至4/30，「不限面額」使用「紙本」五倍券，至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅，消費用餐滿1,000元即贈送500元電子優惠券（五張百元優惠券，不累計贈送）；而至天吉屋消費滿600元即贈送200元電子優惠券（兩張百元優惠券，不累計贈送）。且電子優惠券的使用期間為即日起至5/31止，等同幫大家自動延長五倍券相關優惠，多了整整一個月的運用時間。

▲BELLINI Pasta Pasta與MOLINO推出「香煎美國頂級慢烤牛排」（圖右）及「紅酒燉牛肉起司燉飯」（圖左）。（圖／三澧企業提供）
▲BELLINI Pasta Pasta與MOLINO推出「香煎美國頂級慢烤牛排」（圖右）及「紅酒燉牛肉起司燉飯」（圖左）。（圖／三澧企業提供）
適逢春季新菜單上市，大家剛好可以馬上嚐鮮，BELLINI Pasta Pasta與MOLINO期間限定「香煎美國頂級慢烤牛排」，採舒肥處理嚴選Prime等級的肩胛部位原塊肉，煎至表層焦化、內在軟嫩；融入熟成12個月以上的帕達諾乾酪與奶油乳酪的「紅酒燉牛肉起司燉飯」，濃郁美味。

▲吉天麩羅「心春曉套餐」。（圖／三澧企業提供）
▲吉天麩羅「心春曉套餐」。（圖／三澧企業提供）
天吉屋新推「櫻海老咖哩烏龍麵」，將Q彈鮮蝦裹上外層綴滿櫻花蝦的麵衣一同油炸，鮮上加鮮！吉天麩羅則打造全新正宗江戶前風味的「心春曉套餐」，除了品嚐經典招牌「雙味鮮蝦、酥炸蝦頭」，搭配繁複工序將魚鱗煎炸至酥脆的「甘鯛立鱗燒」，仍保有軟嫩魚肉口感形成鮮明對比，再一口咬下表層酥脆的「紫蘇包海膽」，內餡海膽如奶油般化在嘴裡，超享受。


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