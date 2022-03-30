五倍券放大！住宜蘭綠舞送浴衣體驗 「1招」加人不加價
五倍券晚鳥倒數再放大！飯店、遊樂園、百貨紛紛祭出相關優惠，台北君悅龍蝦住房免費升等；台北晶華酒店親子郵輪帶上2位兒童都免費；台北凱達大飯店4月兒童用餐免費。六福村12歲以下0元免費玩；高雄義大遊樂世界12歲以下只要1元。Global Mall環球購物中心週週抽Gogoro機車、iPhone13及AirPods3；新光三越最後加碼5千變1萬；還有最狂的京站時尚廣場「不限面額」抽250萬小豪宅免費住5年，再加碼抽15組頂級旅遊。現在持振興券入住宜蘭綠舞贈送換穿經典浴衣、手刷抹茶或手作和菓子體驗三選一，還有機會享受12歲(含)以下1位加人不加價！
堪稱全台最大的和風莊園「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，可以換上浴衣走在擁有河流、池塘和小橋的開闊日式庭園造景中，或在榻榻米和室裡親手體驗刷抹茶、親手製作和菓子的樂趣，簡直就像一秒飛到日本。飯店還提供包括划船、射箭、滑草等活動，園區內就有療癒可愛的羊駝可可與露露、精巧靈動的狐獴與圓滾呆萌的水豚君，陪大家一起互動玩耍，完全不用奔波換地點，玩上一整天時間都不夠用。
振興五倍券使用只剩最後倒數一個月，宜蘭綠舞國際觀光飯店也推出「振興券住房專案」，放大你手中的五倍券優惠！即日起至4/28，週一至週四平日入住「玥-山景雙人客房」優惠5,500元或「嵐-家庭四人客房」優惠1,1000元，換算下來等於每人只要2,750元，還依房型贈送換穿經典浴衣、手刷抹茶或手作和菓子體驗三選一。於活動期間持振興五倍券入住套房與Villa房型，綠舞再加贈12歲(含)以下1位加人不加價（含早餐）！
而且蝶舞咖啡廳新一季餐點升級改版，強調新鮮現做的節令感及手作感，推出爐烤美國特級翼板牛排、脆煎香料橄欖醬午仔魚、大阪燒餐點，甜點則主打日本夏季代表性和菓子之一的「水信玄餅」。經典雙人下午茶則登場海鮮炸物拼盤佐蒜香美乃滋、蘭陽櫻桃鴨賞披薩、義大利波隆那肉醬薯球等主廚私房料理，預定再贈雙人萌寵牧草體驗。