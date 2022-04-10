五倍券晚鳥慕軒飯店「滿500翻倍」 4月壽星同桌7.5折
五倍券晚鳥倒數放大手中的優惠！愛買量販剛祭出大小家電加碼「200元換2000元」，家樂福也加碼「不限面額」週週抽iPhone13。台北敦南慕軒飯店則推出持五倍券到餐廳或酒吧消費不限面額「滿500元送500元」餐飲抵用券，GUSTOSO義大利餐廳尋找「4月壽星同桌用餐最高享75折優惠」。手上還有五倍券的民眾，別忘記把握最狂翻10倍《盤點16家優惠懶人包》！吃壽喜燒「滿千送5百」、王品則是不限面額免費送A5和牛；不只飯店住房買1晚送1晚、京站還抽250萬小豪宅住5年；經濟部加碼多開放1.5萬人領用。
座落於台北敦南林蔭大道的慕軒飯店，即將迎來八週年強打感謝祭，二樓的GUSTOSO義大利餐廳與URBAN331酒吧，同步祭出紙本振興券晚鳥優惠，即日起至4/30到店用餐消費，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，消費滿500元直接送500元餐飲抵用券（以此類推），幫大家把票券價值直接Double翻倍，可下次折抵使用。
以義式料理聞名的GUSTOSO餐廳，主廚Abraham Tsai發想以春天為題的「歐陸半島漫遊之旅」美味餐點，嚴選台中豐原釀造白味噌，搭配宜蘭三星蔥、東港櫻花蝦、肥美廣島牡蠣與義大利米粒，打造「三星鄉酥炸廣島牡蠣櫻花蝦白味噌蔥燉飯」；經典名菜「皮耶蒙特巴貝拉燉黑牛頰」，則加入雲林酸菜與台灣栽培的松本茸，增添香氣與濃郁滋味。充滿伊比利半島特色的「加泰隆尼亞爐烤青森帆立貝海爐魚」加入新竹福源花生醬提升層次感；源自巴爾幹半島風味的「廣寒香櫻桃鴨胸春季野莓醬汁」，不只選用肥美宜蘭櫻桃鴨，還以苗栗南庄桂花釀點綴花香並平衡肉質油膩感。結合台灣本土食材帶大家環遊歐陸風情。
GUSTOSO餐廳自即日起至6/30「歐陸半島漫遊之旅」主題美食，每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10%起，使用「尋找4月幸運星」壽星優惠享最高7.5折；若是與慕軒4/17同日壽星的民眾，更享「四人同行一人免費」加碼再送「慕軒專屬特調」。