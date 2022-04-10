潑水節優惠！泰式火鍋吃到飽「買1送1」　手標泰奶免費送

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藍象廷泰式火鍋北區獨家吃到飽店型，將於4/11在新光三越台北站前店B1盛大開幕，由泰國皇室官方認證的泰精選餐廳藍象廷，主打從泰國進口的辛香料與蔬果熬製成的鮮甜湯底，有濃郁香氣的經典翡翠皇室綠咖哩、清爽帶勁的泰式酸辣、友善素食者的素咖哩檸檬香茅等7種湯底風味可選，並嶄新規劃出泰國水上市場自助吧區／摩摩喳喳甜品區／曼谷街頭米粉湯區／皇家密藏醬料區／泰味香噴噴區／歡樂飲品區共6大區無限享用的自助吧。想吃火鍋以外的月亮蝦餅／椒麻雞／涼拌海鮮／羅旺子香酥魚等多道泰國經典料理，只要100元優惠價就能加購。
4/11(一)～4/15(五)開幕首五日祭出優惠好禮三重送，第一重：午／晚餐時段前10組入店貴賓享「兩人同行，一人免費」，等於平日最低只要429元，即享泰式火鍋吃到飽「買1送1」優惠；第二重：消費滿1,000元即贈「經典月亮蝦餅」乙份；第三重：用餐並於GOOGLE留下五星評論贈送「泰國椰子水」乙份。
即日起～4/20，持台新銀行刷skm pay滿1,000元，加贈「100元紙本商品禮券」乙份（限量100份，適用餐廳：B1藍象廷／豆腐村／春水堂／KEY COFFE、12F富宴／瓦城／勝博殿）。
帕泰家泰萌室內潑水節：5折冬蔭功海鮮湯、泰式奶茶免費送
連續五年獲得泰國米其林必比登推薦的帕泰家Baan Phadthai，海外首店就在新光三越台北信義新天地A8，特別提前於4月初舉辦「泰Fun Party室內潑水節」活動，凡4/18之前到店內用餐，現場選一把自己最愛的水槍或水桶，和朋友來一張互射、互灑的俏皮萌照，上傳個人FB、IG並#帕泰家，當日用餐即享泰國最道地的「冬蔭功海鮮湯5折優惠」。業者表示，現場已備妥色彩鮮豔萌度爆表的水槍，但裡面並無注入水，重要的是寓意讓大家洗去不順，可以直接拍出對朋友的祝褔，請大家可以放心美美的用餐。
而且只要穿上泰式風情花襯衫、或美美的泰式沙龍裙，在帕泰家拍下和米其林認證的料理美照，同樣上傳個人FB、IG，當日用餐即享沁入心脾「手標泰式奶茶」乙杯，再加送「辣炒珍豬」、「蝦醬芥藍」、「涼拌金沙青木瓜」總價值超過600元的料理兌換券三張。
墾丁凱撒新開正宗泰式蓮花餐廳：消費滿額贈泰式調酒
墾丁凱撒大飯店歷經近一年籌畫，首度跨足泰食市場、斥資百萬，打造墾丁首家正宗泰式LOTUS THAI CUISINE（蓮花餐廳），攜手藍帶廚藝學院何亞威主廚，融和餐酒館Casual Dining形式，提供將泰國道地美食享受。凡4/5～4/19到店用餐，單筆消費滿600元，即贈送泰式調酒一杯（以此類推）。
最為特別的前菜「一口泰」，選用手掌大小新鮮的假蒟葉包入甜、鹹、辣等辛香食材做為開胃前菜，是泰北公主介紹給泰國國王拉瑪五世皇享用，流傳將近200年的傳統佳餚，在台少見；與屏東在地小農契作、並選用泰國引進的卓安南芒果，打造經典泰式甜點「芒果糯米飯」；還有綠咖哩雞、烤雞肉沙嗲都是推薦美味。
並由飯店侍酒師嚴選Wine List以4大葡萄名酒佐餐，包括橫掃數十個國際葡萄酒大賽獎項，更被世界金融雜誌評選為全世界前13名「最佳新創酒莊」之一的威石東酒莊氣泡酒、德國第一莊的伊貢米勒酒莊、美國加州的鹿躍酒莊、利吉酒莊等，是難得的體驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！