漢堡王送上癮！再推8款「買1送1」 爽吃華堡50元有找
速食大戰開打了！漢堡王4月初才大推59天優惠，超過7大項共42款優惠組合，包括「雞塊買10送10」，牛肉堡、脆雞堡「買1送1」，還有超大份量「霸王分享餐」，整張吃起來激省現賺3000元！今（7）日連假後開工宣布超狂再加碼，4/8～4/21豪送限時14天「8款漢堡、點心與飲料買1送1」優惠，爽吃經典小華堡兩顆只要95元，平均下來一顆50元有找，實實在在幫大家省荷包！
漢堡王連假後開工加碼送上小確幸！從明天起4/8～4/21豪送限時14天「8款漢堡、點心與飲料買1送1」優惠，經典小華堡雙堡價95元、8塊雞塊只要45元、大杯百事可樂兩杯40元，餐餐都吃最高現省600元。
這波加碼「8款買1送1」毫不手軟，主打人氣漢堡包括經典脆雞堡（79元）、經典小華堡（95元）、花生牛肉培根堡（99元）、黃金起司雙豬培根堡（129元），再搭配4塊雞塊（45元）、大份洋蔥圈（65元）、 大份薯條（52元）、大杯百事可樂（40元），通通都是買1送1，加倍份量不加價！
完全不顧4/1～5/29才推出連續59天最強「豪氣霸王省限定優惠」，超過7大項共42款優惠組合，除了「雞塊買10送10」，牛肉堡、脆雞堡「買1送1」，還有超大份量「霸王分享餐」，整張吃起來激省現賺3000元！消費者光吃優惠餐點都要陷入選擇障礙啦。
新一波加碼「8款買1送1」，只要於4/8～4/21到漢堡王官方Facebook粉絲團與指定貼文互動，便可獲得優惠劵。可於自助點餐機、臨櫃、線上消費結帳時使用，每個品項單筆訂單限購買2份。除了外送點餐外，建議還可以利用官網預約取餐（國王快訂），或至門市消費可利用手機自助點餐（國王手機點），減少現場等候排隊時間。