達美樂中威力彩？限時7天外送披薩 不分大小「買1送1」
民眾最愛的速食、美食優惠寵客不手軟！先前接連祭出9吋披薩外帶99元、3個大披薩外送只要799元超狂優惠的達美樂，成功引發話題，還被網友戲稱「挖到石油了嗎？」看來優惠送上癮，即日起開始到下週日（4/24），再次推出為期七天外送大披薩買一送一促銷（以原價價位高者計算），另外連外送小披薩也買一送一。《NOWnews今日新聞》幫大家算一算，如果第1個大披薩選擇購買混搭和牛漢堡排、蒲燒鰻魚的「極上四喜」，搭配第2個大披薩「黃金和牛漢堡排」，等於最高現賺850元，民眾免出門翹二郎腿，就能直接賺優惠！
除了達美樂以外，近期漢堡王一次推出兩檔優惠活動，總計超狂19組「買1送1」爽吃人氣漢堡，雞塊竟然還買10送10！王品集團5品牌「買1送1」幫大家加菜，加碼最高回饋現賺344元；星巴克最強優惠懶人包，除了外送星冰樂兩杯6折、那堤第二杯免費，黑咖啡也買1送1，最近外食族可是優惠吃不完啊！
之前才推出三個大披薩外送只要799元的達美樂，4/18～4/24再祭出外送大披薩買1送1！不用親自出門，懶在家動動手指就能輕鬆享受，優惠內容為兩款披薩中，以原價價位高者來計價。以現有披薩口味最貴價格來試算，若第1個大披薩選擇購買混搭和牛漢堡排、蒲燒鰻魚的「極上四喜」，搭配第2個大披薩「黃金和牛漢堡排」，等於最高現賺850元！
外送小披薩同時也有可買1送1，當然餅皮加價和升級雙倍起士等特製內容都要另外計價，但此優惠活動買起來最低也有560元可省，實在好划算，現在就快揪同事一起吃起來吧。
必勝客近期則是外帶單點披薩買大送大優惠，同樣以價高者計價；外送單點披薩也有買大送小，但大披薩需選擇650元以下口味，升級口味或餅皮加價品項都需另加價。