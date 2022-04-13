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王品5品牌「買1送1」幫大家加菜　加碼最高回饋現賺344元

▲王品集團再度祭出5品牌「買1送1」加菜活動，特選王品牛排、青花驕、享鴨共5大品牌，最便宜內用單次消費滿300元，即可獲得「石二鍋」原味水晶餃兌換券一張。集滿5品牌還加贈「王品瘋美食APP」344點瘋點數，1點可折抵消費1元，等於現賺344元！（圖／王品集團提供）
▲王品集團再度祭出5品牌「買1送1」加菜活動，特選王品牛排、青花驕、享鴨共5大品牌，最便宜內用單次消費滿300元，即可獲得「石二鍋」原味水晶餃兌換券一張。集滿5品牌還加贈「王品瘋美食APP」344點瘋點數，1點可折抵消費1元，等於現賺344元！（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-13 12:44:492022-04-13 13:26:28

王品集團又來送好康啦！才剛推出Oh my!原燒改裝85折、五倍券「不限面額」送A5和牛等優惠，今（13）日又再度祭出5品牌「買1送1」加菜活動，涵蓋西餐、中餐、日料、平價鍋物、高價鍋物，特選王品牛排、青花驕、享鴨共5大品牌，最便宜於「12MINI快煮鍋」內用單次消費滿300元，即可獲得「石二鍋」原味水晶餃兌換券一張。集滿5品牌還加贈「王品瘋美食APP」344點瘋點數，1點可折抵消費1元，等於現賺344元！

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王品瘋美食APP即日起至5/5止，全新推出「饕客美食地圖」，涵蓋西餐、中餐、日料、平價鍋物、高價鍋物，特選王品牛排、享鴨、原燒／Oh my!原燒、12MINI快煮鍋、青花驕共5大品牌，祭出「買1送1」加菜活動。到底5品牌有哪些好康優惠，《NOWnews今日新聞》一次整理帶大家搶先看。

▲王品集團新推5品牌「買1送1」加菜活動。（圖／王品集團提供）
▲王品集團新推5品牌「買1送1」加菜活動。（圖／王品集團提供）
1、於「王品牛排」內用單次消費滿2,000元，即贈「西堤牛排」熱血派對拼盤兌換券一張。

2、於「享鴨」內用單次消費滿2,000元，贈「丰禾」起家雞(大)兌換券一張。

3、於「原燒／Oh my!原燒」內用單次消費滿2,000元，贈「藝奇」和牛佐昆布鹽兌換券一張。

4、於「12MINI快煮鍋」內用單次消費滿300元，贈「石二鍋」原味水晶餃兌換券一張。

5、於「青花驕」內用單次消費滿2,000元，贈「聚 北海道鍋物」鮮魷海鮮拼盤兌換券一張。（每張優惠券使用方式依券面規範為主）

而且不只贈菜優惠，「王品瘋美食APP」會員們只要完成上述品牌消費滿額任務，集滿任3個品牌，就送瘋點數88點；完成4個品牌任務，再送88點；5個品牌任務全部挑戰成功，加碼送168點！瘋點數1點可折抵消費1元，換算下來等於現賺344元！

▲王品集團特選旗下王品牛排、享鴨、原燒／Oh my!原燒、12MINI快煮鍋、青花驕共5大品牌，祭出「買1送1」加菜活動。（圖／王品集團提供）
▲王品集團特選旗下王品牛排、享鴨、原燒／Oh my!原燒、12MINI快煮鍋、青花驕共5大品牌，祭出「買1送1」加菜活動。（圖／王品集團提供）
內行再推薦只要是「王品瘋美食APP」會員，於全台21個品牌、281家門店消費可享基本回饋3%累積點數；再搭配合作的11大信用卡電子錢包「瘋PAY」綁定，於指定日期消費更有機會推高至8％回饋，如週二使用花旗信用卡，可享8%回饋；週末使用中信卡，可享7%回饋。


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