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王品16品牌外送王是它？單日狂賣千萬　輸入「4字」折150

▲王品集團合作Uber Eats，發現外送冠軍是火鍋，其中石二鍋、12MINI快煮鍋、聚北海道鍋物成長驚人。今加碼宣布旗下16個品牌，從3/16～3/29限時14天，推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠。（圖／王品集團提供）
▲王品集團合作Uber Eats，發現外送冠軍是火鍋，其中石二鍋、12MINI快煮鍋、聚北海道鍋物成長驚人。今加碼宣布旗下16個品牌，從3/16～3/29限時14天，推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-15 11:24:342022-03-15 12:01:45

現代人熱愛宅在家，靠手機隨手滑一滑，療癒手搖飲、澎湃正餐、下午茶甜點甚至罪惡宵夜，都能點餐外送自動送上門。王品集團自從合作Uber Eats，分析外送營收後發現，消費者最喜歡點購的外送冠軍，正是快速方便、CP值高的火鍋，「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」、「聚北海道鍋物」成長驚人。才剛推出穿紅色打7折優惠的王品，今（15）日再宣布旗下16個品牌，從3/16～3/29限時14天，推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠，「藝奇」日式料理贈牛肋丼、吃到飽「和牛涮」贈極上和牛黑咖哩醬、「肉次方」燒肉贈西西里番茄酥嫩雞翅等；而且Uber Eats新用戶3/16～12/31於王品任一品牌下單並結帳前輸入「王品新戶」代碼，還可享4次點餐單筆滿299元現折150元。

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▲高CP值的「石二鍋」有平價火鍋霸主之稱，每到用餐時刻總是大排長龍，深受民眾喜愛。（圖／王品集團提供）
▲高CP值的「石二鍋」有平價火鍋霸主之稱，每到用餐時刻總是大排長龍，深受民眾喜愛。（圖／王品集團提供）
美食外送已成台灣人消費新趨勢，自從王品集團與Uber Eats合作，外送營收有感上升，今年2月最強寒流發威時刻，靠著大翻4倍的外帶、外送業績，助攻旗下平價火鍋霸主「石二鍋」，創下單日業績破千萬的驚人數字。

▲「聚北海道鍋物」以新型態野菜無限放題吃到飽轉型成功。（圖／王品集團提供）
▲「聚北海道鍋物」以新型態野菜無限放題吃到飽轉型成功。（圖／王品集團提供）
王品集團分析外送營收後發現，消費者最喜歡點購的外送冠軍，正是快速方便、CP值高的火鍋，「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」、「聚北海道鍋物」是目前外送營收成長最快的品牌。而提供燒肉美食的「原燒」、「西堤牛排」、「陶板屋」，也擠進營收貢獻度排行榜。

▲「肉次方」主打燒肉放題。（圖／王品集團提供）
▲「肉次方」主打燒肉放題。（圖／王品集團提供）
今日王品宣布旗下16個品牌，從3/16～3/29限時14天，推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠；而且Uber Eats新用戶3/16～12/31於王品任一品牌下單並結帳前輸入「王品新戶」代碼，還可享4次點餐單筆滿299元現折150元。

王品牛排
單筆消費滿760元，贈副餐墨西哥牛肉脆餅＋（冰）鮮榨果汁（價值168元）。

西堤牛排
單筆消費滿588元，贈松露脆薯（價值138元）。

青花驕
單筆消費滿699元，贈青花驕酸辣粉（價值157元）。

和牛涮
單筆消費滿699元，贈極上和牛黑咖哩醬乙份（價值159元）。

聚北海道鍋物
單筆消費滿588元，贈哈密瓜冰飲2杯（價值130元）。

石二鍋
單筆消費滿499元，每鍋贈熱銷火鍋獨家組（肉增量40g＋香辣魚豆腐1顆）1份（價值55元）。

尬鍋
單筆消費滿699元，贈梅花豬肉片2份（價值178元）。

12MINI
單筆消費滿369元，贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯（價值80元）。

肉次方
單筆消費滿399元，贈西西里番茄酥嫩雞翅（2腿2翅）（價值108元）。

原燒O-NiKU、Oh my！原燒 
單筆消費滿449元，贈伯爵紅茶2杯與炙燒雞腿排1份（價值99元）

藝奇
單筆消費滿599元，贈牛肋丼（價值180元）。

品田
單筆消費滿699元，贈黃金海味魷（價值165元）。

陶板屋
單筆消費滿699元，贈天婦羅炸蝦（價值159元）。

hot 7
單筆消費滿599元，贈黑胡椒雪花牛肉（價值180元）。

丰禾
單筆消費滿699元，贈黑麻油燒蛋乙份（價值190元）。

莆田
單筆消費滿699元，贈人氣經典菜－黃金荷葉包乙份（價值160元）。

▲「丰禾台式小館」獲政府認證十二大傳承臺菜餐廳。（圖／王品集團提供）
▲「丰禾台式小館」獲政府認證十二大傳承臺菜餐廳。（圖／王品集團提供）

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