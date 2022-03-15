王品16品牌外送王是它？單日狂賣千萬　輸入「4字」折150

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王品集團分析外送營收後發現，消費者最喜歡點購的外送冠軍，正是快速方便、CP值高的火鍋，「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」、「聚北海道鍋物」是目前外送營收成長最快的品牌。而提供燒肉美食的「原燒」、「西堤牛排」、「陶板屋」，也擠進營收貢獻度排行榜。
今日王品宣布旗下16個品牌，從3/16～3/29限時14天，推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠；而且Uber Eats新用戶3/16～12/31於王品任一品牌下單並結帳前輸入「王品新戶」代碼，還可享4次點餐單筆滿299元現折150元。
王品牛排
單筆消費滿760元，贈副餐墨西哥牛肉脆餅＋（冰）鮮榨果汁（價值168元）。
西堤牛排
單筆消費滿588元，贈松露脆薯（價值138元）。
青花驕
單筆消費滿699元，贈青花驕酸辣粉（價值157元）。
和牛涮
單筆消費滿699元，贈極上和牛黑咖哩醬乙份（價值159元）。
聚北海道鍋物
單筆消費滿588元，贈哈密瓜冰飲2杯（價值130元）。
石二鍋
單筆消費滿499元，每鍋贈熱銷火鍋獨家組（肉增量40g＋香辣魚豆腐1顆）1份（價值55元）。
尬鍋
單筆消費滿699元，贈梅花豬肉片2份（價值178元）。
12MINI
單筆消費滿369元，贈正直檸檬冬瓜冰沙2杯（價值80元）。
肉次方
單筆消費滿399元，贈西西里番茄酥嫩雞翅（2腿2翅）（價值108元）。
原燒O-NiKU、Oh my！原燒
單筆消費滿449元，贈伯爵紅茶2杯與炙燒雞腿排1份（價值99元）。
藝奇
單筆消費滿599元，贈牛肋丼（價值180元）。
品田
單筆消費滿699元，贈黃金海味魷（價值165元）。
陶板屋
單筆消費滿699元，贈天婦羅炸蝦（價值159元）。
hot 7
單筆消費滿599元，贈黑胡椒雪花牛肉（價值180元）。
丰禾
單筆消費滿699元，贈黑麻油燒蛋乙份（價值190元）。
莆田
單筆消費滿699元，贈人氣經典菜－黃金荷葉包乙份（價值160元）。