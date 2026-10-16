我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡天鳳2023年被前夫鄺港智（左起）、前公公鄺球、前大伯鄺港傑聯手殺害。（圖／翻攝IG）

香港名媛，震驚全亞洲，案件事隔3年多終於在香港高等法院開庭審理，沒想到案情竟出現驚人發展，蔡天鳳的現任丈夫譚方駿昨（15）日出庭作證，接受涉嫌謀殺的前夫鄺港智之辯護律師盤問時，意外揭露譚方駿與鄺港智早在中學時期就認識，2人不僅是多年好友，律師更當庭指稱，譚方駿過去曾想與鄺港智談戀愛、發生性關係，譚方駿立即否認並強調：「絕對不同意！」庭上揭露，譚方駿與鄺港智年少時就讀國際學校，兩人早已相識，後來蔡天鳳與鄺港智離婚，改與譚方駿交往，但鄺港智潛逃未跟蔡天鳳辦理離婚手續，蔡天鳳跟譚方駿僅辦婚宴，而3人仍維持聯繫；但譚方駿被質疑年少時就喜歡鄺港智，還曾想發生性關係，全遭譚方駿嚴正否認。鄺的律師再追問譚方駿，直到2023年2月24日蔡天鳳遇害案曝光時，是否仍把鄺港智當成好友？譚方駿解釋，過去從澳洲返回香港時確實會與鄺港智見面，但對方後來曾有一段時間不見蹤影，彼此感情自然逐漸淡化。他也透露，曾陪蔡天鳳到海南海口探親，得知鄺港智也在當地，夫妻倆便順道與他見面，當時鄺港智還向2人獻上祝福，彼此相處並無異狀。至於為何現任丈夫與前夫還能保持友好關係？譚方駿表示，主要是為了孩子，蔡天鳳與鄺港智育有一子一女，後來又與譚方駿生下一子一女，雖然孩子分屬兩個家庭，但三人都希望4名兄弟姊妹能一起成長，因此經常碰面。律師也提到，鄺港智曾在中國交女友，蔡天鳳疑似因此吃醋，譚方駿則表示不清楚；至於蔡天鳳與前夫的相處模式，他坦言兩人幾乎每天都會聯絡、討論孩子的事情，但蔡天鳳通常只是告知前夫，最後仍由她做決定，尤其涉及子女的事情絕不退讓，也同意蔡天鳳的個性比鄺港智強勢。蔡天鳳遇害時年僅28歲，生前活躍於香港時尚圈，與郭富城妻子方媛私交甚篤，18歲時嫁給鄺港智，婚後育有一子一女，離婚後仍持續資助前夫一家，甚至聘請前夫的哥哥鄺港傑擔任私人司機。她後來與香港連鎖餐飲品牌「譚仔雲南米線」創辦人之子譚方駿舉辦婚禮，兩人雖未正式登記結婚，仍共同育有2名孩子。原本看似相處融洽的兩個家庭，卻因蔡天鳳打算出售登記在前公公鄺球名下的豪宅而爆發財產爭議，檢方指控鄺球因此聯同2名兒子鄺港傑、鄺港智預謀殺人。2023年2月21日，蔡天鳳原定前往學校接女兒放學，卻在搭上前大伯鄺港傑駕駛的車輛後失去蹤影，警方隨後在香港大埔龍尾村一處村屋發現她遭肢解的遺體，雙腿被放進冰箱，頭顱、肩膀及其他人體殘骸則出現在大型湯鍋內，檢方更指鍋中加入青、紅蘿蔔，疑似為了掩蓋烹煮遺體產生的惡臭。目前鄺港智、鄺港傑及鄺球均否認謀殺罪，至於損壞屍體罪（涉嫌非法處理遺體、妨礙死者正常安葬的罪名），鄺港智與鄺港傑已認罪，鄺球則否認，案件仍在審理中。