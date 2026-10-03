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▲蔡天鳳2023年被前夫鄺港智（左起）、前公公鄺球、前大伯鄺港傑聯手殺害。（圖／翻攝IG）

香港名媛蔡天鳳2023年遭殺害肢解，震驚全港，案件事隔3年多終於進入正式審訊，香港高等法院昨（2）日進行第2次開庭，檢方指蔡天鳳的前夫鄺港智、前公公鄺球及前夫哥哥鄺港傑涉嫌事前準備電鋸、絞肉機、大型湯鍋、鐵鎚等工具，3人殺害蔡天鳳後便把她肢解、烹煮，警方後來在湯鍋內發現其頭顱、頭髮及人體殘骸；檢方更披露，鍋內之所以加入青、紅蘿蔔，是為了掩蓋烹煮遺體產生的惡臭，強調3名被告沒打算食用遺體，只是企圖將肉煮至難以辨認。蔡天鳳案目前由香港高等法院審理，前夫鄺港智、前公公鄺球及前夫哥哥鄺港傑被控於2023年2月21日謀殺蔡天鳳，另涉及非法處理、藏匿蔡天鳳遺體的罪名，最後鄺港智、鄺港傑認罪，鄺球不認罪。在2日的開庭中，檢方將案發前後的監視器畫面、購買工具紀錄及現場證物逐一串起，指鄺球案發前已租下大埔龍尾村一處村屋，之後陸續購入電鋸、膠靴及大型湯鍋，鄺港傑等人也購買大型收納箱、絞肉機、砧板、鍋具及鐵鎚等物品，檢方認為這一連串舉動是預謀犯案。案發當天，28歲蔡天鳳原定前往學校接她與前夫鄺港智所生的女兒放學，她先搭上鄺港傑駕駛的車，途中鄺港智再上車。檢方指出，蔡天鳳與前家姑的手機訊息在下午2時44分停止，車輛之後與鄺球駕駛的車會合，一同駛往龍尾村；監視器拍到抵達後，鄺港傑下車時曾做出拉筋動作，鄺港智則在車內停留約6分鐘，出來時已從白色上衣換成黑色衣服，應是預料行兇時或會被血濺到，鄺港傑其後還擦拭車廂並拿走車內地毯。檢方認為，蔡天鳳當時可能已遭重擊身亡或陷入昏迷，並被放入箱內帶進村屋。庭上也出示一把在龍尾村單位找到的鐵鎚，手柄驗出鄺港智DNA，檢方指蔡天鳳頭部傷勢與遭鐵鎚襲擊吻合，重擊甚至造成下顎裂開，懷疑鐵鎚就是犯案工具。更令人不寒而慄的是，附近證人供稱當天下午4點左右聽見村屋傳出電鋸聲，之後又聞到煮食氣味；警方循線找到龍尾村後，在雪櫃內發現蔡天鳳雙腿，另在大型湯鍋內找到頭顱及肩膀，另一個鍋內則有頭髮與人體殘骸，檢方指2個鍋均經過長時間烹煮，而鍋裡不只屍塊，還有青紅蘿蔔，目的是蓋掉屍塊味道，監視器更錄到有男聲說「重點是要燙啊」等分屍對話。蔡天鳳1994年出生，遇害時年僅28歲，是活躍香港時尚圈的名媛、模特兒，生前經常出席國際精品與時裝活動，也曾登上時尚雜誌封面；遇害前8天，她才登上《巴黎時裝公報》摩納哥版封面。她與郭富城妻子方媛私交甚篤，也曾與甄子丹等演藝圈人士公開合照，然而她真正被香港大眾廣泛認識，卻是在這起命案發生之後。蔡天鳳與鄺家的關係則延續多年，她18歲時與鄺港智結婚，婚後生下一子一女，約3年後離婚，2名孩子主要由鄺家照顧；即使婚姻結束，蔡天鳳持續金援前夫一家，甚至聘用前夫哥哥鄺港傑擔任私人司機。她後來與「譚仔雲南米線」創辦人之子譚方駿舉辦婚禮，2人再育有一子一女，但沒有正式登記結婚。檢方指出，蔡天鳳過去為照顧與鄺港智所生的2名孩子，購入香港加多利山豪宅，並由前公公鄺球登記為業主；到了2022年前後，她決定出售物業，雙方因此出現嚴重分歧，鄺球因此動殺機，並聯同2名兒子擬定殺人計劃。不過上述犯案動機及3人涉及謀殺等內容，目前仍屬檢方指控，最終是否成立仍待法院審理裁決。