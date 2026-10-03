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▲中秋吃完柚子果皮先別急著丟，新鮮柚子皮富含天然精油與香氣，是極佳的家事清潔好物。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.02）

柚子皮放微波爐加熱1分鐘！去油污又除臭

🟡氣炸鍋與烤箱要加水！電鍋去焦黑靠檸檬酸

自製天然洗碗精！加95%酒精泡10天搞定

🟡記者實測加熱柚子皮！放太久去污力減弱

▲微波加熱 1 分鐘後，拿紙巾或抹布順手擦拭微波爐內壁，可順利將輕微油污擦起。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.02）

柚子吃完果皮先別急著扔！家事達人分享省錢環保的清潔妙招，只需將新鮮柚子皮切小片放進微波爐，小火加熱1分鐘，熱氣與天然精油就能帶走頑固油污。搭配酒精與起泡劑還能DIY天然洗碗精，連氣炸鍋與電鍋都能清！《NOWNEWS今日新聞》記者實測確實能去油，但如果柚子放太久導致果皮乾掉，清潔效果恐受影響，建議及早活用。家事達人陳映如於臉書專頁表示，許多人習慣用柚子皮加酒精做清潔劑，但其實清潔微波爐有更簡單的做法。只需將免曬乾的柚子皮剝成小片放入微波爐中，以後打開，內部會充滿熱氣與釋放出的柑橘精油。此時只需拿抹布輕輕一擦，就能利用熱氣與精油的雙重去油效果，迅速將微波爐擦乾淨，還能留下淡淡清香。若想清潔廚房周邊，陳映如也提供「」做法：將撕小片的柚子皮放入鍋中，加入覆蓋果皮的冷水煮滾，再轉小火煮10分鐘。放涼後裝入噴瓶即可用來擦拭流理台或當作天然空氣香氛。不過因未加防腐劑，未用完的果皮水務必放冷藏保存，並於不少網友好奇其他家電是否也能比照辦理？陳映如特別提醒，若想；正確做法是在容器中加入水與柚子皮一同加熱，才能藉由產生的熱蒸氣達到清潔效果。至於電鍋底部的焦黑困擾，陳映如指出，；也有內行網友分享加入鳳梨皮加水煮滾，同樣能達到去焦黑的效果。除了熱氣清潔外，果皮還能提煉成天然洗碗精與萬用清潔劑。家事達人公開私房做法：將柚子洗淨後用削皮器將最外層「綠色果皮」削下放入玻璃罐，倒入 95% 藥用酒精淹過果皮，密封靜置 7 至 10 天萃取精油。濾出萃取液後，再依「」的比例混合均勻，即完成去油力極佳又好洗的天然洗碗精！達人也貼心提醒，柑橘類精油對毛孩代謝系統負擔較大，若，以免影響寵物健康。記者實際將剝下的柚子皮切成小塊，放入微波氣炸烤箱中以低溫加熱1分鐘進行實測。打開爐門時確實能聞到香氣並夾帶熱蒸氣，；不過對於較沉積的頑垢，清潔力並沒有想像中劇烈顯著。分析原因，推測是使用的所致。建議民眾剝下柚子皮後應儘早使用，利用水分飽滿的新鮮果皮進行加熱，才能發揮最佳的去油與除臭功效。