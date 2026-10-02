整理衣櫃、換手機，先別急著直接扔！愛買量販舉辦「回收加碼送」活動，到門市二手衣回收滿5件可換50元購物金；即日起回收指定舊手機再加碼100元電子抵用券，回收5顆燈泡或燈管則送光源系列商品20元電子抵用券。全台賣場包括全聯、萬家福、愛買寶特瓶也都可以回收換購物金。
換季舊衣別急著丟！5件舊衣換50元折價優惠
愛買鼓勵民眾將家中閒置衣物帶至門市回收，即日起至10月31日，民眾至愛買客服中心回收二手衣滿5件，即可兌換「滿500元折50元」現金抵用券一張，每位APP會員活動期間限兌換一次。
根據愛買2025年活動回收數據，單月回收二手衣突破6,500件，顯示消費者對舊衣回收的參與度持續提升，不僅善用量販通路便利的回收管道響應環保，更懂得精打細算。
換機潮加碼！愛買回收手機就送100元折價券
愛買觀察，近期門市BUNNIT手機自助回收機台回收量明顯攀升，短短兩週回收量相較過往單月成長達3倍；隨著iPhone Duo預計於10月23日上市，預期將進一步帶動消費者汰舊換新需求。
即日起至10月27日，民眾只要透過愛買門市的 BUNNIT 成功回收 iPhone、Samsung、Google、OPPO、vivo等指定舊機，除了可獲得回收金外，還可至客服中心兌換「滿1000元折100元」電子抵用券一張。限定南雅店、永和店、桃園店、復興店、水湳店及豐原店登場。
寶特瓶也能換購物金！全聯、愛買都能回收
此外，家中寶特瓶也可拿到「ECOCO智慧回收機」回收，設置地點包含全聯、小北百貨、家樂福、特力屋等熱門通路，線上可輕鬆找附近回收機台。投入PET寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶，每件可累積2點ECOCO點數，PP塑膠杯每件則可累積1點。
全聯：ECOCO點數兌換活動，累積滿1000點後，即可兌換50元全聯購物金，每帳號每週限換一組50元全聯購物金。（購物金無最低消費金額限制，若消費未滿50元，亦不退還差額）
愛買：每300點就可換60元購物金，每月限量1000張，數量有限，以寶特瓶換算只要150個寶特瓶、15顆電池，不過購物金滿399元可折抵一次。（每月限量2,000張，數量有限，兌完即止）
萬家福、樂家康：累積滿500點後，即可兌換50元優惠序號，單筆消費滿500元即可使用1張抵用券，單筆最高折抵50元，不得連續累積使用。（請於「結帳前」告知人員，需使用APP抵用券）
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愛買鼓勵民眾將家中閒置衣物帶至門市回收，即日起至10月31日，民眾至愛買客服中心回收二手衣滿5件，即可兌換「滿500元折50元」現金抵用券一張，每位APP會員活動期間限兌換一次。
根據愛買2025年活動回收數據，單月回收二手衣突破6,500件，顯示消費者對舊衣回收的參與度持續提升，不僅善用量販通路便利的回收管道響應環保，更懂得精打細算。
愛買觀察，近期門市BUNNIT手機自助回收機台回收量明顯攀升，短短兩週回收量相較過往單月成長達3倍；隨著iPhone Duo預計於10月23日上市，預期將進一步帶動消費者汰舊換新需求。
即日起至10月27日，民眾只要透過愛買門市的 BUNNIT 成功回收 iPhone、Samsung、Google、OPPO、vivo等指定舊機，除了可獲得回收金外，還可至客服中心兌換「滿1000元折100元」電子抵用券一張。限定南雅店、永和店、桃園店、復興店、水湳店及豐原店登場。
此外，家中寶特瓶也可拿到「ECOCO智慧回收機」回收，設置地點包含全聯、小北百貨、家樂福、特力屋等熱門通路，線上可輕鬆找附近回收機台。投入PET寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶，每件可累積2點ECOCO點數，PP塑膠杯每件則可累積1點。
全聯：ECOCO點數兌換活動，累積滿1000點後，即可兌換50元全聯購物金，每帳號每週限換一組50元全聯購物金。（購物金無最低消費金額限制，若消費未滿50元，亦不退還差額）
愛買：每300點就可換60元購物金，每月限量1000張，數量有限，以寶特瓶換算只要150個寶特瓶、15顆電池，不過購物金滿399元可折抵一次。（每月限量2,000張，數量有限，兌完即止）
萬家福、樂家康：累積滿500點後，即可兌換50元優惠序號，單筆消費滿500元即可使用1張抵用券，單筆最高折抵50元，不得連續累積使用。（請於「結帳前」告知人員，需使用APP抵用券）