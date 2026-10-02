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日本UNIQLO爆紅發熱衣又開賣！去年缺貨搶瘋：台人直接包色

▲日本UNIQLO去年推出捲邊發熱衣，一夕之間爆紅店面根本買不到，但今年再度回歸，讓台灣人相當興奮。（圖／日本UNIQLO官網）

聯名PRINCESSE tam tam爆紅！日本捲邊發熱衣保暖又時尚

▲UNIQLO捲邊發熱衣今年再度回歸，一件要價2990日幣（約新台幣604元），目前共推出6色，包含自然色、淺灰色、深灰色、黑色、棕色與黃色等。（圖／日本UNIQLO官網）

UNIQLO捲邊發熱衣回歸！再推新品亨利領：貨號、顏色、尺寸速看

▲UNIQLO與PRINCESSE tam tam再聯手研發新品，推出「超保暖Heattech羊絨混紡羅紋亨利領T恤 」款式，主打比一般HEATTECH還暖1.5倍。（圖／日本UNIQLO官網）

UNIQLO捲邊發熱衣評價曝光！台灣人實穿曝2缺點

UNIQLO捲邊發熱衣台灣有賣嗎？僅日本限定：1方法免搶買到

日本服飾品牌UNIQLO廣受消費者喜愛，旗下多款發熱衣都相當熱賣。但近期有民眾表示，UNIQLO捲邊發熱衣今年再度回歸，還推出亨利領款式，再度引發熱議。一名網友近日在Threads發文，表示日本UNIQLO推出的捲邊發熱衣，在去年爆紅後根本買不到，如今意外發現，更提到目前門市貨量十分充足。貼文曝光後，隨即引來一票台灣人興奮留言，「捲捲邊的那個真的很好搭，去年買了三色」、「啊啊啊之前沒有買到的 ！！好喜歡，希望台灣有」、「好想要！去年沒買到」，甚至過去還有人提到「每件都超好看，所以我直接包色了」。日本UNIQLO爆紅捲邊發熱衣，，當穿在針織衫、帽T或外套裡時，露出的荷葉邊若隱若現，非常有造型感與層次感該款UNIQLO造型讓內搭增加可愛細節，加上保暖效果出色，屬於 HEATTECH極暖系列，還混有5%喀什米爾羊毛，穿起來輕薄又貼身，導致去年一開賣就引起廣大迴響，不只台灣人瘋搶，就連日本人也愛上，在去年一推出後便在網路社群爆紅，一度造成各門市缺貨盛況。UNIQLO捲邊發熱衣今年再度回歸，並以全新風貌與顏色回到大眾眼前，根據官網介紹，，包含自然色、淺灰色、深灰色、黑色、棕色與黃色等，尺寸部分則從XS到3XL皆有。除此之外，U，並結合5%頂級山羊絨，外型上則以亨利領取代一般圓領，還搭配立領羅紋編織設計，兼具保暖與時髦，穿起來有彈性又舒服，一件同樣只要2990日幣（約新台幣604元）。至於UNIQLO捲邊發熱衣好不好穿？網路普遍評價良好，不少人實際穿稱讚是內搭神品，搭配毛衣、大學T或針織外套時，露出一截領口袖口非常加分，加上質地輕薄又有彈性，單穿或當打底都不顯臃腫。不過網路評價並非一面倒，亦有人持不同看法，認為材質較為貼身，建議要拿大一號才舒適；另外，還有部分脖子肌膚較敏感的人反映，穿上後會有一點刺癢感，但實際觸感仍會因個人膚質與穿著習慣而有所不同。不過目前Uniqlo與PRINCESSE tam tam聯名的捲邊發熱衣，是日本限定商品，台灣門市與官網並未販售，加上不少人分享該款經常缺貨，比較不容易找到現貨，建議前往日本旅遊時，可先透過UNIQLO日本官網查詢庫存，或使用線上訂購先寄送至日本住宿飯店等，才能避免撲空。