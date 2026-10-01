皮克敏手遊《Pikmin Bloom》官方近日公告，蘑菇重新整理時間將迎來調整，從10月5日開始，「沒有玩家參與的蘑菇」，將改為各地區當地時間凌晨3點進行重置，這也是繼9月底《Pikmin Bloom》針對台灣地區減少蘑菇數量後，再次針對蘑菇進行機制調整。
皮克敏蘑菇機制修改 官方發公告
《Pikmin Bloom》透過App發布公告指出，「從10月5日18:00 UTC開始，那些沒有玩家參與的蘑菇的重新整理時間將會發生變更，目前，這些蘑菇的類型和大小會在每天18:00 UTC左右進行全球同步重新整理，此次重新整理之後，它們將在各地區的當地時間3:00左右進行重新整理，因此，具體的重新整理時間會因所在地區而有所不同。」
巨大蘑菇前想等刷新 玩家要多等1小時
白話來說，過去在台灣，《Pikmin Bloom》沒人打的蘑菇，會在凌晨2點刷新為不同的「種類、大小」，這個機制將會取消，改在各地區凌晨3點進行更動，也就是說，不管是在台灣、日本、美國、歐洲，都是當地時間凌晨3點才會更新。
由於目前台灣《Pikmin Bloom》玩家較多，市區的蘑菇常常一位難求，因此這項變動影響不大，除非是較偏遠的山區、海邊等，有些玩家在周末「巨大蘑菇」登場前，等待原先沒有人打的香菇更新，對這群玩家來說，等於要多等待一小時。
免費次數沒改！凌晨0點、3點是2套機制
相較於台灣，國外不少地區的蘑菇空間也較多，如果玩家有規劃出國行程，也可以好好利用凌晨3點的更新機制，等待獎勵較少的蘑菇被更新後，再加入隊伍。相較於台灣本來就是凌晨在重整蘑菇，許多玩家甚至不知道「沒人打的蘑菇會重置」，但在英國等歐洲國家，原先重整時間是晚上7點，玩家還可以選菇打，但改到統一凌晨3點，確實會更不適應。
值得注意的是，這項改動並不代表《Pikmin Bloom》的每日免費蘑菇挑戰次數也會跟著延後，每日免費蘑菇挑戰次數仍會在午夜0點重置，並沒有進行調整，因此玩家可以將兩個時間點分開記住，「每天凌晨0點先迎來免費挑戰次數重置，凌晨3點則是沒有玩家參與的蘑菇重新整理時間，兩者並非同一套機制。」
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《Pikmin Bloom》透過App發布公告指出，「從10月5日18:00 UTC開始，那些沒有玩家參與的蘑菇的重新整理時間將會發生變更，目前，這些蘑菇的類型和大小會在每天18:00 UTC左右進行全球同步重新整理，此次重新整理之後，它們將在各地區的當地時間3:00左右進行重新整理，因此，具體的重新整理時間會因所在地區而有所不同。」
白話來說，過去在台灣，《Pikmin Bloom》沒人打的蘑菇，會在凌晨2點刷新為不同的「種類、大小」，這個機制將會取消，改在各地區凌晨3點進行更動，也就是說，不管是在台灣、日本、美國、歐洲，都是當地時間凌晨3點才會更新。
由於目前台灣《Pikmin Bloom》玩家較多，市區的蘑菇常常一位難求，因此這項變動影響不大，除非是較偏遠的山區、海邊等，有些玩家在周末「巨大蘑菇」登場前，等待原先沒有人打的香菇更新，對這群玩家來說，等於要多等待一小時。
相較於台灣，國外不少地區的蘑菇空間也較多，如果玩家有規劃出國行程，也可以好好利用凌晨3點的更新機制，等待獎勵較少的蘑菇被更新後，再加入隊伍。相較於台灣本來就是凌晨在重整蘑菇，許多玩家甚至不知道「沒人打的蘑菇會重置」，但在英國等歐洲國家，原先重整時間是晚上7點，玩家還可以選菇打，但改到統一凌晨3點，確實會更不適應。
值得注意的是，這項改動並不代表《Pikmin Bloom》的每日免費蘑菇挑戰次數也會跟著延後，每日免費蘑菇挑戰次數仍會在午夜0點重置，並沒有進行調整，因此玩家可以將兩個時間點分開記住，「每天凌晨0點先迎來免費挑戰次數重置，凌晨3點則是沒有玩家參與的蘑菇重新整理時間，兩者並非同一套機制。」