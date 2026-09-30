我是廣告 請繼續往下閱讀

前主播張宇與前夫劉彥谷近日因私密照外流風波撕破臉，雙方各執一詞。張宇主張自己是遭偷拍的受害者，並透過律師控訴劉彥谷曾以私密照威脅；相關風波仍未平息，今（30）日週刊報導，劉彥谷親友則爆料，照片拍攝當下是因張宇半夜帶男友回到前夫名下住處，兩人衣衫不整睡在客廳沙發上，隔天張宇還曾傳訊向劉彥谷道歉：「不好意思昨天太ㄎㄧㄤ了。」張宇與劉彥谷2017年結婚，婚後育有2子，兩人於2023年協議離婚。據《鏡週刊》報導，雙方離婚後為了不讓孩子生活受到太大影響，平時採輪流照顧方式，雖然各自在外租屋，但張宇在原住處仍保有自己的房間，而該房產目前則登記在劉彥谷名下。這也讓雙方對當天事件的認知出現巨大落差。張宇認為自己遭到偷拍，劉彥谷親友則稱，對劉彥谷而言，當晚張宇是帶著男友進入他的住處，且當時孩子也在家中。根據劉彥谷親友轉述，事發當晚劉彥谷與孩子都已入睡，未料隔天起床後，竟在客廳沙發上看見張宇與男友衣衫不整躺在一起。親友形容當下畫面相當衝擊，張宇未著衣物，男友甚至連褲子都脫在腳邊，讓劉彥谷直呼不可置信。親友也表示，劉彥谷擔心孩子醒來目睹尷尬場面留下陰影，因此先拿毯子替兩人蓋上，之後才拍下照片作為存證，並將張宇叫醒，請她與男友離開。親友透露劉彥谷事後提到此事仍氣憤難平。私密照風波爆發後，張宇透過律師指控劉彥谷疑似拿照片威脅她至少13次，並懷疑照片外流與前夫有關。劉彥谷則否認威脅與外流指控，僅坦言照片確實是自己當時拍下，目的是存證，希望張宇控制言行，不要影響孩子。對於親友曝光更多細節，劉彥谷本人則未承認也未否認，只表示為顧及家人，希望外界不要再讓事件占據新聞版面，也希望停止公開爭執。