我是廣告 請繼續往下閱讀

▲UX-19 子彈獅鷲H以及UX-20 榮耀武神LF，本次購買限定uniopen PRIMA 訂閱會員專屬預購。（圖／取自7-11）

▲UX-20 榮耀武神LF，每組595元。（圖／7-11提供）

▲UX-19 子彈獅鷲H，每組550元。（圖／7-11提供）

7-11「BEYBLADE X 戰鬥陀螺新品」即將在10月1日起開放預購，有UX-19 子彈獅鷲H以及UX-20 榮耀武神LF，本次購買限定uniopen PRIMA 訂閱會員專屬預購，《NOWNEWS》整理多少錢、怎麼買一文看懂。7-11 BEYBLADE X 戰鬥陀螺新品即將開賣，包括「UX-19 子彈獅鷲H」550元一組，為UX-19特殊擴張戰刃商品「子彈獅鷲」。雙體分身！高速子彈攻擊＋高防禦本體，攻守兼備的全新戰鬥體驗。還有「UX-20 榮耀武神LF」595元一組，UX-20榮耀女武神LF高速爆發、強力一擊！榮耀武神以極限 X Dash 加速突襲，帶來震撼性的攻擊體驗。uniopen PRIMA訂閱會員專屬預購uniopen PRIMA會員限量預購，訂閱會員須於10小時內至任一間7-ELEVEN實體門市完成結帳，方視為完成預購(每券限用1次)，票券逾期失效且會員不得再領取。2026/10/1 (四）11:00 起2026/10/16（五）11:00 起 原店取貨，每款每位會員限領 1 張，數量有限，售完為止。