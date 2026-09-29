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經過長達162場的例行賽征戰，美國職棒大聯盟（MLB）2026年季後賽於明（30）日即將揭開序幕。首輪賽事由美國聯盟與國家聯盟共8支球隊展開強強對決的外卡系列賽（Wild Card Series）。面對緊湊的季後賽節奏，許多球迷高度關注「外卡賽」的運作機制、大聯盟獨特的賽事設計，以及熱門球隊洛杉磯道奇隊的最新晉級形勢。《NOWNEWS》本文帶您一次看懂。「外卡（Wild Card）」意指分區冠軍之外，全聯盟例行賽戰績最佳的「外加季後賽席次」。大聯盟兩大聯盟（美聯、國聯）各自劃分為東區、中區與西區，除3支分區冠軍隊伍外，自2022年實施新制以來，各聯盟再取3支戰績最好的隊伍作為外卡球隊，總計12支球隊挺進季後賽。根據大聯盟種子排序規則，各聯盟戰績最佳的前兩名分區冠軍為第1、第2種子，可直接免打首輪外卡賽、晉級分區系列賽。今年國聯第1、第2分別是密爾瓦基釀酒人以及洛杉磯道奇；美聯則是坦帕灣光芒、克里夫蘭守護者。第3種子、也就是戰績最差的分區冠軍則要與3支外卡球隊（第4到第6種子）進行第一輪對決。第3種子要對上第6種子，第4種子則要對決第5種子。外卡系列賽採3戰2勝制，且為了展現例行賽排名優勢，第3、4種子將享有首輪全部3場比賽的主場優勢。相較於其他職業運動，大聯盟的「外卡」制度發展時間最早且具指標性。大聯盟於1994年首創外卡機制，旨在避免戰績優異的強隊因同分區競爭過於激烈而遺憾遭淘汰。由於大聯盟例行賽多達162場，但僅有少數隊伍能挺進季後賽，使得每年9月例行賽尾聲的外卡爭奪戰極具戲劇張力。此外，外卡賽採3戰2勝的速戰速決賽制，高強度的淘汰壓力讓戰局充滿不確定性，「下剋上」的翻盤戲碼屢見不鮮，也成為每年季後賽最具話題性的盛事。至於台灣球迷最關心的洛杉磯道奇隊是否需要打外卡？答案是，道奇隊本季並不需要參加外卡賽。道奇隊本季例行賽繳出100勝62敗的亮眼戰績，順利在國聯西區封王，在國家聯盟中戰績僅次於密爾瓦基釀酒人隊，名列國聯第2種子。依據賽制，道奇隊成功享有首輪輪空的權利，直接挺進第二輪的國聯分區系列賽（NLDS），目前正靜待外卡賽教士隊與小熊隊之間的勝者。：亞特蘭大勇士（3）VS費城人（6）／聖地牙哥教士（4）VS芝加哥小熊（5）：休士頓太空人（3）VS芝加哥白襪（6）／紐約洋基（4）VS波士頓紅襪（5）